Grindeanu îl taxează pe Mureșan pentru că nu l-a contactat: „Dacă vrei sprijinul unui partid, discuți cu liderul lui”

Sorin Grindeanu consideră o gafă politică faptul că Siegfried Mureșan nu l-a contactat, în condițiile în care are nevoie de voturile PSD pentru a forma Guvernul. Dacă doreşti sprijinul unui partid, discuţi în primul rând cu liderul lui.

Sorin Grindeanu îi reprosează lui Siegfried Mureșan lipsa de comunicare. Foto: colaj facebook si inquam photos octav ganea

Invitat luni seară la Antena 3, Grindeanu a fost întrebat a fost contactat de Siegfried Mureșan înainte ca PSD să anunțe că nu va vota un guvern condus de acesta, în condiţiile în care europarlamentarul a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de candidat la funcţia de premier încă de joi, 17 septembrie.

Întrebarea i-a ridicat mingea la fileu, Sorin Grindeanu declarând că, din momentul nominalizării și până luni, Mureșan nu i-a trimis niciun mesaj și nu i-a solicitat o întâlnire. În opinia liderului PSD, dacă premierul desemnat își dorea voturile social-democraților, era firesc să îi contacteze direct pentru a discuta despre susținerea Guvernului.

„Nominalizarea lui Siegfried Mureșan a avut loc joi seara. De atunci și până acum nu am avut niciun SMS, niciun fel de cerere. Și cred că așa era normal dacă voia să fie votat de PSD: să existe o cerere din partea dânsului. Dacă se bazează doar pe sprijinul PNL, USR și UDMR, nu are voturile necesare. Poate a căutat alte forțe politice din Parlament, AUR, SOS, nu am de unde să știu. Dânsul nu m-a căutat”, a spus liderul PSD.

În schimb, spune Sorin Grindeanu, a fost contactat de Ilie Bolojan, care i-a propus să se întâlnească în zilele următoare. Liderul PSD afirmă că intenționează să îl sune pentru a stabili o discuție.

„Am avut o convorbire scurtă cu Ilie Bolojan, urmând să ne auzim zilele acestea, să îl caut. Era dorința de a ne vedea și de a avea o discuție. A rămas că o să îl sun eu când îmi elibereze programul. Probabil că mâine o să îi dau un telefon să ne vedem.

Politic vorbind, dacă vrea voturile PSD, trebuia să mă caute Siegfried Mureșan, nu Ilie Bolojan, nu altcineva. Probabil că nu își dorește susținerea PSD. Nici PSD nu e dornic să îi acorde sprijinul”, a punctat Sorin Grindeanu, precizând că decizia de a nu susține Guvernul Mureșan a fost luată luni de conducerea partidului, iar recomandarea urmează să fie transmisă Consiliului Politic Național.