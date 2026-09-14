 AFP: Interesul pentru Arctica a crescut considerabil. Nicușor Dan, printre liderii reuniți la summitul european dedicat Regiunii Arctice | adevarul.ro
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AFP: Interesul pentru Arctica a crescut considerabil. Nicușor Dan, printre liderii reuniți la summitul european dedicat Regiunii Arctice

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Agenția France Presse (AFP) a remarcat că interesul pentru regiunea arctică este în creștere, în contextul în care lideri europeni, printre care și președintele României, Nicușor Dan, participă, în perioada 13-14 septembrie, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, desfășurat la Rovaniemi, în Finlanda.

Premierul Finlandei, Petteri Orpo, și Nicușor Dan
Premierul Finlandei, Petteri Orpo, și Nicușor Dan Foto: Administrația Prezidențială

„Obiectivul este, în esenţă, consolidarea abordării strategice comune a UE faţă de Arctica, într-un moment în care importanţa geopolitică şi economică a regiunii nu încetează să crească”, a rezumat pentru AFP Tuomas Tikkanen, consilier al prim-ministrului finlandez Petteri Orpo, iniţiatorul summitului, scrie News.ro.

Reuniunea are loc în contextul în care Comisia Europeană ar urma să prezinte, în următoarele săptămâni, o nouă strategie pentru Arctica. Acest document trebuie să definească orientările majore ale Bruxelles-ului în regiune pentru anii următori.

Statele membre şi liderii acestora au încă posibilitatea de a influenţa conţinutul textului final. „În acest sens, această reuniune vine la momentul potrivit”, subliniază Tuomas Tikkanen.

AFP notează că prezența unor lideri precum Nicușor Dan sau şeful diplomaţiei franceze Jean-Noël Barrot dovedesc că interesul faţă de Arctica a crescut considerabil de la adoptarea, în 2021, a celei mai recente politici a UE dedicate acestei regiuni.

„Contextul de securitate s-a schimbat profund, iar regiunea suscită acum mult mai mult interes”, explică Tuomas Tikkanen.

Nu se preconizează luarea vreunei decizii oficiale în cadrul summitului.

Cu toate acestea, liderii urmează să adopte luni o declaraţie comună şi să abordeze o gamă largă de subiecte, de la interesele economice la chestiunile de securitate.

Duminică, șeful statului s-a întâlnit cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, la Rovaniemi, în marja Summitului European pentru Arctica. Cei doi au discutat despre securitatea Flancului Estic al NATO, cooperarea în industria de apărare, bugetul UE și parcursul european al Republicii Moldova.

„O întâlnire bună cu cancelarul federal al Germaniei, la Rovaniemi, în marja Summitului European pentru Arctica. Discuția noastră a reconfirmat soliditatea parteneriatului dintre România și Germania”, a transmis Nicușor Dan.

În cadrul întâlnirii, președintele României a subliniat necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO în contextul amenințărilor Rusiei.

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