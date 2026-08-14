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Adevărata luptă abia începe. De ce împărțirea ministerelor este mai dificilă decât alegerea premierului

Analize Adevărul
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Criza politică se apropie încet de soluționare pe măsură ce principalele partide politice și-au mai nuanțat pozițiile inițiale. Președintele Nicușor Dan trebuie să găsească un premier capabil să obțină voturile necesare în Parlament, într-un moment în care fiecare formațiune își calculează atent poziția și costurile unei eventuale intrări la guvernare.

Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, la Palatul Cotroceni. FOTO: Inquam Photos
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, la Palatul Cotroceni. FOTO: Inquam Photos

Alexandru Nazare, ministrul interimar al finanțelor, ar fi în acest moment una dintre variantele luate în calcul de șeful statului pentru deblocarea crizei. Potrivit unor surse politice, Nazare ar fi acceptat de PSD, UDMR și grupul parlamentar condus de Victor Ponta, în timp ce în PNL există opoziție față de candidatura sa. Alte variante aflate în discuție ar fi Eugen Tomac și un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu.

Radu Delicote, strateg de comunicare, consultant si analist politic, vede două scenarii principale pentru formarea viitorului Executiv. Primul presupune un guvern PSD, sprijinit de o majoritate negociată în Parlament. Al doilea ar putea însemna refacerea formulei PNL-USR-UDMR, cu un premier provenit din zona liberală și cu sprijinul PSD, direct sau indirect.

„Încep cam toți, ușor-ușor, să iasă cu mesaje de tipul «tensionare», invitații la negociere și așa mai departe. Unul din două scenarii o să fie sigur. Probabil un guvern PSD susținut de o majoritate negociată în Parlament. Sau un guvern al fostei coaliții de guvernare, PNL, USR, UDMR. Probabil și cu girul PSD sau cu susținerea directă sau indirectă a PSD. Cu un premier PNL. Mă rog, din partea PNL. Din partea PNL, să spunem așa, afiliat PNL. Sincer, mă gândesc că acum am văzut comunicarea non-verbală inclusiv a reprezentanților PSD, adică ceea ce s-a spus dincolo de ceea ce s-a spus. Mă uit la scenariul ăsta mai degrabă cu un premier susținut din partea PNL-ului, care să reușească să coaguleze, poate, eventual, o coaliție ceva mai largă în Parlament”, a explicat Radu Delicote pentru Adevărul.

Miza reală se mută pe împărțirea portofoliilor

Odată conturată o posibilă formulă pentru premier, negocierile se vor concentra pe componența Guvernului. Fiecare partid care poate contribui la majoritatea parlamentară are propriile revendicări, iar distribuirea ministerelor poate decide dacă o înțelegere politică devine funcțională sau se destramă înainte de învestire.

Într-un Parlament fragmentat, viitorul premier va avea nevoie de o capacitate ridicată de negociere. Delicote consideră că împărțirea funcțiilor și gestionarea pretențiilor partidelor reprezintă punctul cel mai vulnerabil al viitoarei formule de guvernare.

„Problema nu e asta, în sine, cine va fi premier, că noi toți ne cramponăm sau ne uităm la numele premierului. Problema este care vor fi negocierile, de fapt, pentru viitoarele portofolii. Căci în momentul de față sunt ferm convins că fiecare dintre toate partidele are cel puțin o pretenție pentru a face parte din această coaliție, pentru a susține în Parlament un viitor guvern. Și asta înseamnă negocieri foarte multe, asta înseamnă negocieri pe locuri chiar dure și asta înseamnă inclusiv capacitatea acestui viitor premier de a reuși să-i așeze pe toată lumea și să mulțumească, deopotrivă, măcar pentru scurt timp, pe toată lumea. Deci aici mi se pare cu adevărat că va fi călcâiul lui Ahile, piatra de temelie, dacă vrei, și orice altă metaforă pe care o putem folosi în momentul de față”, a subliniat analistul politic.

Una dintre formulele posibile este ca PSD să ofere sprijin parlamentar fără să intre formal în coaliția de guvernare. Social-democrații și-ar putea negocia voturile în schimbul unor măsuri asumate de viitorul Executiv, ceea ce le-ar permite să păstreze influența asupra deciziilor fără să își asume integral costurile guvernării.

Pentru partidele care ar forma Guvernul, un asemenea acord ar putea rezolva problema majorității. În schimb, PSD ar avea posibilitatea să își negocieze susținerea în funcție de măsurile propuse și să păstreze o poziție flexibilă în Parlament.

„Poate să susțină, fără neapărat să vină la putere, deci fără neapărat să fie parte din coaliție în acest context. Poate să susțină guvernul în baza unor măsuri guvernamentale sau parlamentare sau, mă rog, de tip social, evident, pe care această viitoare coaliție le promite că le va susține. Deci PSD-ul poate să-și negocieze voturile exclusiv în baza unor măsuri negociate imperativ cu viitorul guvern. Și asta poate să fie o formulă politică de susținere pentru un viitor guvern”, a arătat Radu Delicote.

Nicușor Dan ar avea nevoie de un premier cu care să poată lucra

Pe de altă parte, președintele are nevoie de un șef al Guvernului cu care să poată construi o relație de lucru eficientă, inclusiv în plan politic. Radu Delicote consideră că Nicușor Dan ar căuta o persoană cu care să poată colabora mai strâns, iar această nevoie poate explica interesul pentru un premier provenit din zona liberală sau pentru o figură politică acceptabilă pentru mai multe partide.

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„Nu știu dacă o refuză, ci mai degrabă își dorește cu adevărat Nicușor Dan un premier cu care să lucreze mai îndeaproape. Își dorește un premier cu care să lucreze, cu care să lucreze, în definitiv, și politic, dar și instituțional. Astăzi nu-l are, așa cum și-ar dori. Și atunci se gândește pur și simplu, strategic, Nicușor, dacă Sorin Grindeanu nu poate fi genul acela de personalitate de care are nevoie”, a explicat analistul politic.

Nazare, posibilă variantă de compromis

În scenariul unui premier apropiat de PNL, Delicote îl indică pe Alexandru Nazare drept posibilă soluție cu profil tehnocrat. Numele său apare deja în discuțiile politice, însă desemnarea ar depinde de capacitatea de a construi în jurul său o majoritate parlamentară și de a obține acordul formațiunilor care ar trebui să susțină Guvernul.

Analistul consideră că profilul viitorului premier ar putea combina experiența politică și o imagine suficient de tehnică pentru a fi acceptată de mai multe tabere. În același timp, componența Cabinetului va rămâne problema centrală a negocierilor.

„Nu, nu cred că o să fie Tomac. Probabil că tehnocratul o să fie cineva, o personalitate, probabil. O să fie o personalitate apropiată de PNL și care va avea această capacitate să coaguleze. E vorba între noi, cred că Nazare. Alexandru Nazare o să fie tehnocratul. Da, tehnocratul. Care și e deja vehiculat, ca nume, peste tot. Dar iarăși rămâne problema asta. Cine face parte din guvern. Adică, mi-e greu să cred că PSD-ul poate lăsa guvernarea”, a spus Radu Delicote.

Viitorul Guvern va avea două fronturi de opoziție

Oricare dintre formule va porni cu o majoritate complicată și cu presiuni din mai multe direcții. Un guvern PSD ar avea PNL, USR și AUR în opoziție, în timp ce o formulă PNL-USR-UDMR ar trebui să gestioneze presiunea AUR și negocierile constante cu PSD.

Fragmentarea parlamentară poate transforma fiecare vot important într-o nouă rundă de negocieri. În plus, partidele care vor rămâne în afara Guvernului vor avea interesul să exploateze rapid orice conflict apărut în interiorul majorității.

„Să ții cont că misiunea guvernului viitor oricum este una dificilă, indiferent de ce culoare politică va avea, pentru că oricum va fi expus la două tipuri de opoziție. Deci fie că vorbim de scenariul în care vine PSD și ai o poziție activă din partea PNL-ului, USR-ului, respectiv de partea cealaltă a AUR-ului, fie că vine, pe partea cealaltă, PNL-ul, USR-ul, UDMR-ul, să zicem, și minoritățile, și o să ai o poziție activă din partea AUR, plus o negociere constantă din partea PSD-ului, oricum acest guvern va avea o misiune dificilă de dus”, a avertizat Delicote.

În acest context, Delicote estimează că viitorul Executiv ar putea avea un mandat scurt, de ordinul câtorva luni. După această perioadă, raporturile dintre partide s-ar putea schimba suficient pentru a deschide o nouă rundă de negocieri.

„Și s-ar putea chiar să ne așteptăm la un mandat de tipul 100-200 de zile, ca după aceea iar să ne reîntoarcem la negocierile politice. Deci nu văd neapărat de aici încolo un mandat foarte lung pentru acest guvern, din simplul motiv că Parlamentul va fi așa fragmentat în trei blocuri mari”, a punctat analistul politic.

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AUR are interesul să amâne intrarea la guvernare

Un guvern PSD - AUR este posibil, însă nu imediat, este de părere Radu Delicote, în condițiile în care partidul condus de George Simion dorește să evite o eventuală erodare la guvernare.

„Nu acum. Cred că AUR așteaptă strategic următoarele luni și vrea cât mai mult să se apropie de momentul alegerilor locale și parlamentare, respectiv, ca atunci să înceapă să facă push pentru un guvern sau pentru un premier al său sau pentru o serie de portofolii proprii prin care să poată să bifeze o serie de povești de succes în momentul acela, care să-i ajute în campania electorală. Mai ales că orice partid care vine la putere, natural, se va eroda. Mai ales că, în momentul de față, AUR, de fapt, trebuie să joace cartea în care își dorește să vină la putere, dar cumva să nu vină la putere, tot pentru a-și păstra acest capital de imagine”, a explicat Radu Delicote.

AUR are, în această logică, un avantaj cât timp rămâne în opoziție. Timpul poate lucra în favoarea formațiunii până în apropierea alegerilor, când presiunea pentru formarea unei majorități și pentru obținerea unor rezultate locale va crește. Intrarea la guvernare ar putea deveni atunci o miză mai profitabilă decât asumarea ei în prezent.

„Atunci o să-și folosească cartea guvernării, dacă va fi cazul, la momentul în care timpul va fi în favoarea lor. Astăzi, timpul doar trece în favoarea lor, că sunt în opoziție. Se vede în sondajele de opinie. Exact. Și speră să se normalizeze cât mai aproape de alegerile locale și parlamentare, pentru a bifa cât mai multe voturi în Parlament, respectiv cât mai mult succes la nivel local”, a concluzionat analistul politic.

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