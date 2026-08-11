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SURSE Noile nume pentru șefia Guvernului sunt de fapt vechi. Va funcționa ciorba reîncălzită?

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Președintele Nicușor Dan încearcă să-l impună premier pe Alexandru Nazare, actualul ministru de Finanțe, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Variantele de rezervă sunt Sorin Grindeanu și Eugen Tomac, cel care, la precedenta încercare, n-a mai ajuns la votul Parlamentului. Acum PNL l-ar putea vota, cu o condiție: din guvernul său n-ar trebui să facă parte niciun ministru PSD - cu carnet de partid sau sub acoperirea de tehnocrat.

Eugen Tomac și Nicușor Dan FOTO Inquam
Eugen Tomac și Nicușor Dan FOTO Inquam

Alexandru Nazare e văzut de șeful statului drept soluția potrivită pentru deblocarea crizei politice. Momentan, Nazare e acceptat de PSD, UDMR și grupul parlamentar condus de Victor Ponta. Însă cei care se opun sunt liberalii: atât tabăra Bolojan, cât și tabăra Thuma, susțin surse politice.

Ilie Bolojan le-a transmis apropiaților că Nazare l-a dezamăgit când a acceptat să facă parte din Guvernul Veștea, încercarea președintelui de a rupe PNL. „Bolojan a insistat ca Nazare să vină la Finanțe în vara anului trecut. Se aștepta să-i rămână loial. De partea cealaltă, Nazare ne-a spus în partid că președintele Nicușor Dan a insistat să rămână ministru de Finanțe în Guvernul Bolojan”, susțin surse din conducerea PNL pentru Adevărul.

De partea cealaltă, Hubert Thuma și Alina Gorghiu nu sunt în relații foarte calde cu Alexandru Nazare, pe care-l numesc „PDL-ist”. Nazare și-a început cariera în PDL, fiind unul dintre apropiații Ancăi Boagiu, fost ministru al Transporturilor în Guvernul Boc. Ulterior, Nazare a devenit liberal prin fuziunea dintre PNL și PDL.

Variantele de rezervă

În cazul în care varianta Alexandru Nazare nu reușește să adune voturile necesare, președintele Nicușor Dan ar putea apela din nou la consilierul prezidențial Eugen Tomac, susțin sursele citate. De această dată, PNL l-ar putea vota, însă condiția pusă deja de Ilie Bolojan e ca viitorul guvern să nu conțină niciun ministru cu carnet PSD sau din sfera de influență a PSD. „Noi l-am fi votat și în iunie pe Tomac, dar condiția e clară: fără miniștri PSD sau tehnocrați deghizați în PSD-iști. Dacă președintele îl desemnează iar premier pe Tomac, iar Grindeanu acceptă un guvern pur tehnocrat, noi votăm”, susțin surse din conducerea PNL.

Ultimul scenariu aflat acum pe masa președintelui e un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu. Astfel, liderul PSD ar urma să fie învestit cu voturile UDMR, aripa anti-Bolojan din PNL, grupul minorităților naționale și facțiunea suveranistă condusă de Victor Ponta. În acest moment, Grindeanu ar mai avea nevoie de 15 voturi pentru a fi învestit la Palatul Victoria, voturi care pot veni fie de la parlamentarii neafiliați, fie de la câțiva aleși AUR, susțin sursele citate.

„În politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea”

În cursul dimineții, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că le-a propus foștilor colegi de coaliție mai multe soluții de compromis pentru depășirea crizei politice, însă toate variantele au fost respinse. Liderul UDMR susține că, până când președintele Nicușor Dan nu va face o nouă nominalizare, rămâne angajat la propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan.

Kelemen Hunor a precizat că a discutat atât cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, cât și cu liderul PNL, Ilie Bolojan, despre posibile soluții pentru ieșirea din blocaj, însă nu a fost acceptată niciuna dintre variantele propuse de UDMR.

„Săptămâna trecută am discutat o oră și 30 de minute cu Bolojan. Astăzi nu văd o soluție față de acum 3-4 săptămâni. Suntem angajați cu PNL-USR-UDMR și avem o propunere: pe Mureșan. Nu am avut alte discuții dincolo de propunerea Mureșan. Până când președintele nu nominalizează, eu de aici nu mă mișc. Nu plec din barcă, stânga sau dreapta, până nu avem o nominalizare. (...) Eu am prezentat câteva variante posibile. Nu s-a agreat. Aștept să vină cu nominalizarea. Eu am scos tot ce am putut. În politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea”, a spus Kelemen Hunor.

Nicușor Dan, noi discuții la Cotroceni pentru formarea Guvernului

Președintele Nicușor Dan urmează să aibă săptămâna viitoare o nouă întâlnire cu liderii fostei coaliții de guvernare, pentru a discuta despre criza politică și despre existența unei majorități care să poată susține un nou guvern cu puteri depline, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Șeful statului a declarat anterior că nu va face o nouă nominalizare până când nu va avea certitudinea că persoana propusă are șanse să obțină voturile necesare în Parlament. Două nominalizări anterioare, Eugen Tomac și Adrian Veștea, au eșuat.

Eugen Tomac a explicat că blocajul este provocat de condițiile impuse de partidele politice și că este nevoie de flexibilitate pentru depășirea situației.

„Ne aflăm în acest blocaj tocmai pentru că partidele politice și-au autoimpus o serie de condiții la care nu vor să renunțe, și cred că este nevoie de foarte multă flexibilitate și maturitate politică pentru a depăși acest moment. (...) În clipa în care partidele vor fi mult mai flexibile și vor da dovadă de mai multă deschidere pentru găsirea unui compromis rezonabil, evident, în acea clipă, vom avea și o nouă desemnare”, a spus Eugen Tomac.

Tomac mai susține că „președintele este pregătit să desemneze mâine un candidat, dacă el anunță că are în spate o majoritate solidă, pe care îl susține”.

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