Nicușor Dan merge la New York. Președintele va conduce delegația României la Adunarea Generală a ONU

Președintele României, Nicușor Dan, va conduce delegația României la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, în Statele Unite ale Americii.

Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU va avea ca temă centrală „Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți”.

Nicușor Dan va susține miercuri, 23 septembrie 2026, intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU. Potrivit comunicatului, în cadrul discursului, președintele va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației, precum și contribuția țării la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme.

Cu această ocazie, președintele României va participa și la evenimente organizate în marja segmentului de nivel înalt și va avea reuniuni bilaterale cu alți șefi de stat sau de guvern.

Întâlnirile bilaterale vor include și discuții pentru susținerea candidaturii României la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei.

Detaliile agendei președintelui sunt în proces de definitivare, iar un program consolidat al întâlnirilor va fi făcut public mai aproape de data evenimentului, a anunțat Administrația Prezidențială.

În 2025, președintele Nicușor Dan a lipsit de la Adunarea Generală ONU. Întrebat la vremea respectivă care a fost motivul, șeful statului a răspuns că a considerat că „e mai util” să fie prezent în ţară.

„Tot timpul e un calcul de oportunitate. România a fost prezentă cu o delegaţie condusă de doamna ministru de Externe în toate secţiunile acestei conferinţe, România şi-a exprimat punctul de vedere. Evident că ne-am consultat înainte ca delegaţia să plece, am avut o dezbatere internă, numai că tot timpul, cum am spus eu, e un calcul de oportunitate", a spus președintele atunci.