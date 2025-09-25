Nicuşor Dan a explicat de ce nu a participat la Adunarea Generală ONU: „Am considerat că e mai util să fiu prezent în ţară”

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, joi seara, la Digi 24, că nu a participat la Adunarea Generală ONU pentru că a considerat că „e mai util” să fie prezent în ţară.

„Tot timpul e un calcul de oportunitate. România a fost prezentă cu o delegaţie condusă de doamna ministru de Externe în toate secţiunile acestei conferinţe, România şi-a exprimat punctul de vedere. Evident că ne-am consultat înainte ca delegaţia să plece, am avut o dezbatere internă, numai că tot timpul, cum am spus eu, e un calcul de oportunitate", a spus președintele.

Șeful statului a adăugat:

„Să mergi cinci, şase zile, să lipseşti din ţară sau să fii prezent în ţară.... Am considerat că e mai util să fiu prezent în ţară".

„Am avut o şedinţă CSAT”

Președintele a fost întrebat la Digi 24 și ce a făcut în acest timp.

„Am făcut o şedinţă de coaliţie, am avut nişte discuţii cu nişte investitori care sunt în România, de la divergenţe până la oportunităţi de investiţie, am avut o şedinţă CSAT, m-am uitat pe nişte legi care trebuie promulgate sau trimise, adică e o activitate de preşedinte", a răspuns Nicușor Dan.

Șeful statului a mai spus că „unele” dintre aceste îndatoriri au fost mai importante decât Adunarea ONU.