Nicușor Dan îi trimite la Washington pe consilierul pentru securitate națională și pe șeful Armatei după dronele rusești doborâte în România

Președintele Nicușor Dan i-a trimis în Statele Unite pe consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, și pe șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, pentru discuții cu reprezentanți ai administrației americane și ai Congresului privind securitatea la Marea Neagră și recentele incidente provocate de drone rusești în spațiul aerian al României.

Anunțul a fost făcut luni seară de Marius Lazurca, într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Președintele Dan ne-a trimis pe mine și pe șeful Apărării la Washington DC pentru a ne întâlni cu Administrația Trump și cu liderii Congresului în vederea consolidării alinierii noastre în domeniul securității la Marea Neagră. Piloți români curajoși care zboară cu aeronave F-16 de fabricație americană au doborât trei drone rusești în ultimele trei zile. Aceste amenințări ne amintesc cât de important este parteneriatul nostru solid de securitate cu Statele Unite și cât de recunoscători suntem pentru acesta. Pace prin putere”, a transmis consilierul prezidențial.

Deplasarea consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, și a șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, în SUA are loc după ce, în ultimele trei zile, avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au doborât trei drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național: una în județul Buzău, una în Delta Dunării și una deasupra Mării Negre.

În urma acestor incidente, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București, căruia i-au fost prezentate fragmente ale unei drone recuperate de pe teritoriul României și inscripționate în limba rusă.

Amintim că Ministerul român al Afacerilor Externe a precizat că ambasadorului rus i-a fost înmânată nota verbală prin care România a declarat persona non grata un membru al misiunii Federației Ruse, acesta având la dispoziție cinci zile pentru a părăsi teritoriul țării.

Ambasada Federației Ruse la București a respins acuzațiile formulate de autoritățile române privind încălcarea spațiului aerian național de către drone rusești și a criticat decizia de expulzare a unui membru al misiunii diplomatice, avertizând că măsura va avea consecințe.