Nicușor Dan a participat la recepția de Ziua Americii de la Snagov, alături de Matei Păun și fostul ambasador SUA Adrian Zuckerman

Președintele Nicușor Dan a participat la un eveniment organizat la Snagov cu ocazia Zilei Statelor Unite, la care au fost prezenți numeroși oameni de afaceri, diplomați și apropiați ai șefului statului.

Nicușor Dan a participat sâmbătă, 4 iulie, la un eveniment organizat la Snagov cu ocazia Zilei Statelor Unite.

Evenimentul a fost organizat de RePatriot, platformă a Romanian Business Leaders, iar invitațiile au fost făcute de Ambasada SUA, potrivit Gândul. Numeroși oameni de afaceri au participat la întâlnire, dar și oameni apropiați șefului statului, printre care Matei Păun, Marius Bostan, președintele RePatriot și consilierul prezidențial Marius Lazurca.

Nu a lipsit nici fostul ambasador american la București Adrian Zuckerman, care l-a susținut public pe Nicușor Dan în campania prezidențială din 2025. La eveniment au mai fost prezenți ministruil de Interne Cătălin Predoiu,

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În discursul susținut la Snagov, Nicușor Dan a vorbit despre relația dintre România și Statele Unite.

„E o onoare să fiu alături de dumneavoastră, să sărbătorim împreună aniversarea unui moment cu adevărat istoric. Un moment care a schimbat modul și aspirațiile indivizilor care se raportează la societate și care își construiesc ei înșiși societatea în care vor să trăiască”, a spus acesta, potrivit Gândul.

Prezența lui Matei Păun la eveniment vine în contextul în care acesta a fost descris în presă drept un consilier informal al lui Nicușor Dan.

Matei Păun este apropiat al lui Nicușor Dan, edilul consultându-se frecvent cu omul de afaceri și fiind în apropierea lui în principalele momente ale campaniei. De asemenea, afaceristul l-a consiliat și în campaniile precedente, conform informațiilor confirmate chiar de Nicușor Dan.

Matei Păun a avut în urmă cu mai mulți ani abordări pro-Putin, acesta desfășurând afaceri cu companii din Rusia și Belarus.