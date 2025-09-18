search
Nicușor Dan lipsește de la Adunarea Generală ONU. Cine va reprezenta România

Publicat:

Președintele Nicușor Dan nu va participa la sesiunea Adunării Generale a ONU, programată între 23 și 29 septembrie la New York, deși în mod tradițional la acest eveniment participă șeful statului sau al guvernului. România va fi reprezentată anul acesta de ministrul de externe, Oana Țoiu.

Nicușor Dan nu va participa la Adunarea Generală ONU FOTO: Precidency.ro
Nicușor Dan nu va participa la Adunarea Generală ONU FOTO: Precidency.ro

Nici premierul Ilie Bolojan nu va merge la New York. Situația este notabilă deoarece președintele Nicușor Dan a subliniat chiar zilele trecute importanța reprezentării internaționale a României. Într-un interviu acordat luni la Antena 3 CNN, șeful statului afirma: „În cele 3 luni de mandat au fost niște chestiuni obligatorii. Piața financiară și partenerii au sugerat că România trebuie să aibă o guvernare stabilă pentru a se putea finanța în continuare. A doua problemă era deficitul bugetar. A treia problemă – necesitatea ca România să fie bine reprezentată în plan internațional. Cam asta a fost primele trei luni”.

Un precedent există: în septembrie 2016, fostul președinte Klaus Iohannis nu a mers la ONU, delegându-l pe premierul de atunci, Dacian Cioloș. Totuși, România a fost constant reprezentată la nivel înalt la această reuniune majoră de politică externă.

De ce contează prezența președintelui

Deși Adunarea Generală ONU este adesea criticată pentru faptul că aduce la aceeași masă lideri democratici și dictatori, legitimizându-i pe cei din urmă, pentru un președinte aflat la început de mandat evenimentul rămâne o oportunitate diplomatică importantă.

Mai relevante decât discursurile oficiale sunt întâlnirile bilaterale și discuțiile informale din culise, unde se stabilesc contacte directe cu lideri occidentali sau cu reprezentanți ai unor state din Asia, Africa ori America de Sud, regiuni în care România are interese economice.

Sunt paneluri și secțiuni în cadrul evenimentului în care România nu va putea fi reprezentată de ministrul de externe, deoarece rangul de reprezentare este la nivel de șef de stat sau de guvern”, au precizat surse diplomatice pentru G4Media.ro.

Absența capătă o miză suplimentară și pentru că sesiunea din această toamnă este prima Adunare Generală ONU din mandatul președintelui SUA, Donald Trump.

Critici și premiere diplomatice

Predecesorul lui Nicușor Dan, Klaus Iohannis, a fost la rândul său criticat pentru deplasările la ONU cu un avion privat de lux, care făcea escală la Sibiu pentru a o îmbarca pe soția sa, Carmen Iohannis.

În paralel, premierul Ilie Bolojan va efectua luni o vizită scurtă la Bruxelles, unde are programate întâlniri cu comisarii europeni responsabili de economie și apărare. Însă nu va avea și o întrevedere cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, într-un briefing de presă.

