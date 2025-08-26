Stelian Ion, fost ministru al Justiției, critică protestul magistraților: „Întoarce societatea împotriva lor”

Fostul ministru al Justiției, deputatul USR Stelian Ion, critică protestul magistraților pentru retragerea proiectului privind pensiile speciale, susținând că această formă de protest depășește limita legii și riscă să întoarcă întreaga societate împotriva lor.

Deputatul USR susține că protestul magistraţilor „loveşte direct în justiţiabili, nicidecum în guvern”

Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiţiei, spune că protestul magistraţilor va avea un singur efect - va întoarce cu şi mai multă forţă întreaga societate împotriva lor, potrivit Agerpres.

"Această formă de protest care depăşeşte limita legii loveşte direct în justiţiabili, nicidecum în guvern. Este o mişcare profund neinspirată. Magistraţii cer azi retragerea proiectului de lege al Guvernului privind pensiile speciale. Nu propun modificarea sau îmbunătăţirea lui prin amendamente, ci pur şi simplu retragerea proiectului. Practic, o putere în stat se consideră deasupra celorlalte, îşi depăşeşte rolul constituţional şi încalcă flagrant principiul separaţiei puterilor în stat şi al egalităţii în faţa legii. Pentru că, aşa cum ne explica preşedinta CSM, se consideră "unici", adică speciali în raport cu toate celelalte categorii profesionale, ar dori probabil să îşi stabilească singuri pensiile, salariile şi vârsta de pensionare. Doar că lucrurile nu pot funcţiona aşa într-un stat de drept", a scris Stelian Ion, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru al justiției critică preocupările Consiliului Superior al Magistraturii

Conform acestuia, "ar fi fost extraordinar dacă majoritatea celor din CSM ar fi fost preocupaţi şi de faptul că dosarele penale se prescriu pe bandă rulantă, că unii judecători dau decizii controversate, că unii procurori dorm pe dosare, că fenomenul corupţiei din justiţie nu mai este cercetat şi sancţionat şi că în ţara asta există un profund sentiment de injustiţie, iar asta nu din cauza mass-media, a politicienilor sau a influencerilor".

"Dar preocupările CSM pare că se concentrează doar pe conservarea unor drepturi. Cam aici am ajuns", a conchis fostul ministru al Justiţiei.

Toate cele 16 curţi de apel din ţară au solicitat, în urma adunărilor generale ale judecătorilor organizate marţi, retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), adunările judecătorilor "au solicitat celorlalte două puteri ale statului retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor şi încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă".

În acest context s-a hotărât ca, începând de miercuri, activitatea să se desfăşoare conform hotărârilor adunărilor generale ale judecătorilor, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menţionat.

Val de proteste în justiție. Magistrații reacționează dur la schimbările privind pensionarea și vor suspenda unele cauze

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, judecătorii de la Curtea de Apel București, dar și cei de la Galați, Oradea, Constanța, Iași și Alba Iulia anunță că declanșează ample proteste față de noile prevederi propuse de Guvern pentru pensionarea magistraților, începând de miercuri 27 august. Consiliul Superior al Magistraturii a convocat adunările generale ale judecătorilor și procurorilor în perioada 26-27 august, pentru dezbateri privind noile modificările aduse de Guvern în ceea ce privește pensiile magistraților.

Proiectul care ar urma ar urma să fie supus procesului legislativ prevede un plafon maxim calculat la 70% din ultimul salariu net în cazul pensiilor pentru magistrați.

Judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituţională, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, precum şi personalul de specialitate juridică cu o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani, dintre care cel puţin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii, se pot pensiona la împlinirea vârstei de 65 de ani, mai prevede noua inițiativă.