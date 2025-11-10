search
Nicușor Dan contestă la CCR legea ariilor protejate: „Ridică probleme de constituționalitate”

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în privința legii care modifică regimul ariilor naturale protejate, act normativ ce a stârnit un scandal de proporții între PSD și ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Legea ar permite finalizarea unor hidrocentrale abandonate, dar și exceptarea unor proiecte de la evaluarea de mediu.

Am semnat sesizarea către Curtea Constituțională în legătură cu legea care modifică regimul ariilor naturale protejate și al evaluării impactului asupra mediului”, a anunțat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, actul normativ „ridică probleme de constituționalitate și contravine obligațiilor României ca stat membru al Uniunii Europene”. Legea ar permite reducerea limitelor ariilor protejate și eliminarea evaluării de mediu pentru categorii întregi de proiecte energetice sau pentru cele declarate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) ca fiind de interes pentru securitatea națională.

Sesizarea depusă la CCR arată că legea:

  • încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos, garantat de articolul 35 din Constituție; 
  • contravine directivelor europene privind protecția habitatelor și evaluarea impactului asupra mediului, care „nu permit derogări generale sau automate pentru proiecte energetice ori militare”; 
  • elimină evaluările de mediu și măsurile compensatorii impuse de Uniunea Europeană, reducând protecția biodiversității și expunând România riscului declanșării unei proceduri de infringement.  

Independența energetică a țării noastre este un obiectiv deosebit de important, însă acesta trebuie realizat într-o manieră sustenabilă. România are obligația constituțională și europeană de a proteja patrimoniul natural și de a garanta fiecărui cetățean dreptul la un mediu sănătos. Adoptarea unor norme care slăbesc aceste garanții ar însemna un regres legislativ periculos, contrar principiilor statului de drept”, a transmis Nicușor Dan.

Scandal între PSD și ministrul Mediului

Legea contestată de președinte a fost adoptată miercuri de Camera Deputaților, ca for decizional. Actul prevede posibilitatea reluării și finalizării lucrărilor la hidrocentralele începute înainte de iunie 2007, când a intrat în vigoare ordonanța care stabilește actualul cadru legal al ariilor protejate.

Totodată, sunt exceptate de la restricțiile de mediu proiectele desemnate prin hotărâri ale CSAT ca fiind obiective importante pentru apărare și securitate națională.

Decizia Parlamentului a stârnit un conflict dur între liderii PSD și ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Într-o postare pe Facebook, aceasta a scris că „este o rușine care va distruge păduri extraordinar de valoroase din țară pentru generații întregi de acum încolo”.

Ministrul a precizat că proiectele începute ar trebui evaluate obiectiv pentru a se stabili care dintre ele merită finalizate. „În prezent, legile de mediu blochează acele proiecte de hidrocentrale ineficiente, care nu mai produc energie pentru că apele din România nu mai au debitele necesare”, a explicat Diana Buzoianu.

Politică

