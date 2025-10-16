Lege contestată, adoptată în Parlament: lucrările la 7 hidrocentrale vor fi reluate. Ministrul Mediului: „O rușine care va distruge păduri valoroase”

Parlamentul a adoptat un proiect de lege care permite reluarea lucrărilor la șapte hidrocentrale strategice, adăugând 214 MW de energie în sistemul național. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, critică decizia și avertizează că legea va distruge păduri valoroase pentru generațiile viitoare.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că adoptarea proiectului care modifică o ordonanță din 2007 privind ariile naturale protejate a deblocat investițiile hidroenergetice. Potrivit acestuia, lucrările pot fi reluate la șapte hidrocentrale care vor adăuga 214 MW de energie în sistemul național:

Răstolița – 35,3 MW

Bumbești-Livezeni – 65,2 MW

Surduc-Siriu (Nehoiașu) – 55 MW

Pașcani (Siret) – 9,4 MW

Cerna-Belareca – 14,7 MW

Cornetu-Avrig / Căineni – 26,5 MW

Cerna Motru-Tismana II (Baraj Vaja) – 8 MW

„Energie sigură și curată produsă în România, locuri de muncă și stabilitate energetică pe termen lung. E doar începutul!”, a scris Bogdan Ivan, joi, pe Facebook.

Ministrul a subliniat că proiectele sunt strategice și esențiale pentru independența energetică a țării.

Legea, explicată de parlamentari

Proiectul prevede că modificarea limitelor ariilor protejate este posibilă doar pentru suprafețele pentru care, la 29 iunie 2007, existau aprobate obiective de investiții hidroenergetice în curs de execuție sau demarcate anterior acestei date. Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a precizat că toate obiectivele hidroenergetice începute înainte de 2007 vor putea fi finalizate fără acord de mediu:

„Astăzi vreau să dau două vești bune oamenilor, românilor, și o veste proastă ministrei Mediului și brațului politic al organizațiilor neguvernamentale care frânează dezvoltarea României. (...) Toate obiectivele hidroenergetice, după promulgarea legii, vor fi finalizate în regim de urgență, fără să mai fie nevoie de acest balet politic”, a explicat Zamfir.

Legea adoptată de Camera Deputaților merge acum la promulgare, după ce Senatul o respinsese pe 19 decembrie 2022. Intervențiile legislative prevăd că autoritatea publică pentru protecția mediului poate modifica limitele ariilor protejate în termen de 60 de zile, asigurând totodată o zonă tampon de 100 de metri între aria protejată și amenajarea hidroenergetică.

Reacția ministrului Mediului: „O rușine care va distruge păduri valoroase”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a criticat dur proiectul: „Parlamentarii care au votat această lege trădează pădurile României. Acum câteva minute a trecut legea votată de AUR, PSD, PNL și UDMR, care stabilește că orice arie protejată poate fi distrusă”.

Ea a explicat că legile de mediu nu blochează hidrocentralele eficiente, ci doar pe cele care nu mai produc energie din cauza debitelor scăzute ale apelor: „Să ne înțelegem: legile pe mediu nu blochează hidrocentralele. Ele blochează proiectele ineficiente, care nu mai produc energie. Trebuie discutat de la caz la caz ce proiecte sunt bune și ce nu”.

Ministra a adăugat că va continua să lupte pentru pădurile României și pentru protecția mediului: „Datoria mea nu e pentru firme în insolvență sau companii ale statului, ci față de toți cei care ne vor întreba peste 20-30 de ani: «Ce ați făcut să trăim într-o țară mai bună?»”.