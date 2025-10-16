search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Lege contestată, adoptată în Parlament: lucrările la 7 hidrocentrale vor fi reluate. Ministrul Mediului: „O rușine care va distruge păduri valoroase”

0
0
Publicat:

Parlamentul a adoptat un proiect de lege care permite reluarea lucrărilor la șapte hidrocentrale strategice, adăugând 214 MW de energie în sistemul național. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, critică decizia și avertizează că legea va distruge păduri valoroase pentru generațiile viitoare.

Vor fi reluate lucrările la șapte hidrocentrale strategice FOTO: Arhivă
Vor fi reluate lucrările la șapte hidrocentrale strategice FOTO: Arhivă

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că adoptarea proiectului care modifică o ordonanță din 2007 privind ariile naturale protejate a deblocat investițiile hidroenergetice. Potrivit acestuia, lucrările pot fi reluate la șapte hidrocentrale care vor adăuga 214 MW de energie în sistemul național:

  • Răstolița – 35,3 MW
  • Bumbești-Livezeni – 65,2 MW
  • Surduc-Siriu (Nehoiașu) – 55 MW
  • Pașcani (Siret) – 9,4 MW
  • Cerna-Belareca – 14,7 MW
  • Cornetu-Avrig / Căineni – 26,5 MW
  • Cerna Motru-Tismana II (Baraj Vaja) – 8 MW

„Energie sigură și curată produsă în România, locuri de muncă și stabilitate energetică pe termen lung. E doar începutul!”, a scris Bogdan Ivan, joi, pe Facebook.

Ministrul a subliniat că proiectele sunt strategice și esențiale pentru independența energetică a țării.

Legea, explicată de parlamentari

Proiectul prevede că modificarea limitelor ariilor protejate este posibilă doar pentru suprafețele pentru care, la 29 iunie 2007, existau aprobate obiective de investiții hidroenergetice în curs de execuție sau demarcate anterior acestei date. Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a precizat că toate obiectivele hidroenergetice începute înainte de 2007 vor putea fi finalizate fără acord de mediu:

Astăzi vreau să dau două vești bune oamenilor, românilor, și o veste proastă ministrei Mediului și brațului politic al organizațiilor neguvernamentale care frânează dezvoltarea României. (...) Toate obiectivele hidroenergetice, după promulgarea legii, vor fi finalizate în regim de urgență, fără să mai fie nevoie de acest balet politic”, a explicat Zamfir.

Legea adoptată de Camera Deputaților merge acum la promulgare, după ce Senatul o respinsese pe 19 decembrie 2022. Intervențiile legislative prevăd că autoritatea publică pentru protecția mediului poate modifica limitele ariilor protejate în termen de 60 de zile, asigurând totodată o zonă tampon de 100 de metri între aria protejată și amenajarea hidroenergetică.

Reacția ministrului Mediului: „O rușine care va distruge păduri valoroase”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a criticat dur proiectul: „Parlamentarii care au votat această lege trădează pădurile României. Acum câteva minute a trecut legea votată de AUR, PSD, PNL și UDMR, care stabilește că orice arie protejată poate fi distrusă”.

Ea a explicat că legile de mediu nu blochează hidrocentralele eficiente, ci doar pe cele care nu mai produc energie din cauza debitelor scăzute ale apelor: „Să ne înțelegem: legile pe mediu nu blochează hidrocentralele. Ele blochează proiectele ineficiente, care nu mai produc energie. Trebuie discutat de la caz la caz ce proiecte sunt bune și ce nu”.

Ministra a adăugat că va continua să lupte pentru pădurile României și pentru protecția mediului: „Datoria mea nu e pentru firme în insolvență sau companii ale statului, ci față de toți cei care ne vor întreba peste 20-30 de ani: «Ce ați făcut să trăim într-o țară mai bună?»”.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Tabel salarii | Ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc + Care sunt cei mai bine plătiți
gandul.ro
image
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
mediafax.ro
image
Președintele lui Dinamo, poveste de film. Nicolescu, fiul regizorului Ioan Cărmăzan: „Prima oară m-a întrebat dacă am fost la curve!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
gsp.ro
image
Rusul de 20.000.000 €, decizie radicală! Soția colegului ucrainean: ”Cât de ofensați sunt acești ticăloși”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Temperatura la care trebuie puse cauciucurile de iarnă. Mulţi cred că trebuie să ningă pentru a le schimba
playtech.ro
image
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
După 25 de ani de muncă în Italia, un român a ajuns să locuiască sub un pod: „Nu mai am încredere în nimeni, de aceea trăiesc singur”
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
UE, „pregătită” pentru război cu Rusia până în 2030! Comisia Europeană vrea ca blocul să se pregătească „pentru câmpurile de luptă de mâine”
mediaflux.ro
image
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
click.ro
image
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România
click.ro
image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
click.ro
Kate Middleton și Prințesa Raiwa getty profimedia colaj jpg
Lucrul pe care îl au în comun Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei. Admiratorii regali îl consideră total demodat
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră

OK! Magazine

image
Lucrul pe care îl au în comun Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei. Admiratorii regali îl consideră total demodat

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”