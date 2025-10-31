search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
Legea prosumatorilor reexaminată, trimisă de Nicușor Dan la CCR

Publicat:

Președintele Nicușor Dan sesizează CCR pe Legea prosumatorilor, inițiativa care modifică și completează Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. inițiativa a trecut pentru a doua oară de Parlament, după ce fostul președinte Klaus Iohannis a retrimis-o spre reexaminare. 

FOTO Presidency
FOTO Presidency

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

Inițiativa a trecut recent a doua oară prin Parlament, după ce fostul președinte Klaus Iohannis a retrimis-o la finalul anului 2023 în Parlament pentru reexaminare. Camera Deputaților a adoptat inițiativa pe 15 octombrie, în unanimitate, în calitate de for decizional. 

Președintele a retrimis Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea art. 319 alin. (10) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Parlamentului României, în vederea reexaminării, cu luarea în considerare a mai multor aspecte.

Între acestea se află faptul că legea transmisă la promulgare aduce o serie de modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor prin realizarea distincției între prosumatorul persoană juridică și prosumatorul persoană fizică. Modificările aduse vizează și o serie de norme care reglementează activitatea acestora, precum creșterea limitei de putere instalată pentru care se poate solicita compensare cantitativă la 400 kW, introducerea în definiția prosumatorului a posibilității de a stoca energia, de a vinde direct energia unui alt consumator racordat direct la instalația de producție și de a se compensa energia produsă în exces cu cea consumată la alt loc de consum, dacă este la același furnizor și la același operator de distribuție. Totodată, actul normativ dispune creșterea la 900 kW a limitei puterii instalate a centralei prosumatorului până la care acesta nu plătește dezechilibrele cauzate în rețea, precizează raportul.

Șeful statului sesizează CCR

„În urma parcurgerii unui nou ciclu legislativ și a amendamentelor aduse de Parlament, apreciem că Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost adoptată cu depășirea limitelor reexaminării Președintelui României, stabilite potrivit art. 77 alin. (2) din Constituția României, precum și cu încălcarea art. 1 alin. (5) și art. 147 alin. (4) din Constituție, prin raportare la jurisprudența Curții Constituționale în materie, pentru motivele dezvoltate în cele ce urmează”, transmite Administrația Prezidențială.

Totodată, este menționat faptul că, printr-o bogată jurisprudență, „Curtea Constituțională a statuat că reexaminarea legii de către Parlament trebuie să se restrângă la obiecțiunile menționate în cererea Președintelui României, iar, în situația în care se dă o altă redactare unor texte sau se completează legea cu noi reglementări, urmează să se asigure corelările necesare cu textele care au făcut obiectul cererii Președintelui României. Cererea de reexaminare nu poate afecta statutul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a țării. Cererea formulată de Președintele României în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituție are ca efect reluarea procesului legislativ, cadru în care Parlamentul poate modifica sau completa legea în sensul cerut de Președinte, poate menține legea în forma adoptată inițial sau, dimpotrivă, ținând seama și de punctul de vedere al Președintelui, o poate respinge (Decizia nr. 355/2007, Decizia nr. 991/2008, Decizia nr. 682/2008, Decizia nr. 1.596/2011, Decizia nr. 1.597/2011, Decizia nr. 924/2011, sau Decizia nr. 1.598/2011)”.

Președintele amintește și că, prin Decizia nr. 63/2018, par. 46, Curtea Constituțională a statuat că: „Limitele sesizării Parlamentului pentru reexaminarea legii sunt definite de cererea de reexaminare. Având în vedere scopul cererii de reexaminare, respectiv îmbunătățirea actului normativ, nu se poate admite ca reexaminarea să aibă drept consecință adoptarea unei legi cu contradicții sau necorelări între texte, astfel că, în virtutea regulilor de tehnică legislativă, necesitatea coerenței reglementării impune completarea unor texte din lege care nu au făcut în mod expres obiectul cererii de reexaminare. Această practică este în beneficiul reglementării și nu afectează limitele reexaminării, admiterea unor obiecții din cererea de reexaminare putând antrena modificări cu privire la toate sau doar la unele dintre dispozițiile legii în cauză, ceea ce impune corelarea tuturor prevederilor acesteia, chiar prin eliminarea sau abrogarea unor texte”.

Potrivit Administrației prezidențiale, „Parlamentul a realizat o serie de modificări fără legătură cu aspectele solicitate de Președinte în cuprinsul cererii de reexaminare și cu depășirea limitelor reexaminării”. 

Politică

