Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
Nicușor Dan, reacție în urma unei sesizări admise de CCR: „Decizie confirmă că obligația statului este să își protejeze proprietățile”

Publicat:

Curtea Constituțională a României a admis o sesizare a președintelui Nicușor Dan cu privire la o lege prin care era transferat gratuit un teren cu valoare financiară semnificativă de la stat către comuna Moara din județul Suceava. Decizia Curții confirmă că „obligația statului este să își protejeze proprietățile și interesele naționale în activitatea economică”.

FOTO Inquam / Octav Ganea
FOTO Inquam / Octav Ganea

„Curtea Constituțională a admis astăzi sesizarea pe care am făcut-o în luna iulie privind o lege care punea în pericol proprietatea statului. Legea prevedea transferul gratuit al unui teren cu o valoarea financiară semnificativă, aflat în proprietatea statului către comuna Moara, județul Suceava”, a transmis șeful statului într-o postare pe Facebook.

Președintele a explicat motivele pentru care a sesizat CCR, arătând că nu erau garanții suficiente privind faptul că terenul va fi folosit în interes public.

Am considerat că acest transfer nu respecta Constituția, pentru că:

-nu existau garanții suficiente că terenul va fi folosit în interes public, lipseau interdicții clare privind vânzarea sau schimbarea destinației terenului,

-nu erau prevăzute termene sau sancțiuni în cazul în care nu se făceau investițiile propuse,

-nu exista un acord clar din partea autorităților locale, așa cum cere legea”, a mai scris șeful statului.

Potrivit șefului de stat, „această decizie a Curții confirmă că obligația statului este să își protejeze proprietățile și interesele naționale în activitatea economică”.

„Mi-am exercitat rolul constituțional de a veghea la respectarea legii fundamentale și voi continua să intervin ori de câte ori este nevoie pentru ca legislația să respecte Constituția și angajamentele internaționale ale României”, a mai spus președintele.

Ce arată decizia CCR

Judecătorii constituţionali au admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de preşedintele Nicuşor Dan şi au constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art.1 din Legea pentru trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale a comunei Moara, judeţul Suceava.

„Curtea Constituţională a constatat că reglementarea imprecisă a transferului din domeniul privat al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale a comunei Moara, judeţul Suceava, a unui imobil teren în vederea realizării unui obiectiv de investiţie de interes local afectează regimul juridic privind proprietatea privată a statului, prejudiciază rolul statului de a asigura protejarea intereselor naţionale în activitatea economică şi creează premisele încălcării principiului autonomiei locale”, explică instanţa constituţională.

Conform CCR, dispoziţiile art.1 din legea criticată dispun o modificare a regimului juridic aplicabil bunului imobil - teren, în suprafaţă de 2,24 ha, situat în intravilanul localităţii Bulai, comuna Moara, stabilind trecerea gratuită a acestuia din domeniul privat al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, în vederea realizării obiectivului de investiţie - Grădiniţă program normal Bulai, Moara, judeţul Suceava.

„Legea criticată nu cuprinde norme care să reflecte operaţiunea de corelare cu normele juridice în vigoare, cuprinse în Legea nr.45/2009, aspect de natură să creeze confuzie asupra regimului juridic al bunului vizat”, mai arată judecătorii constituţionali.

Politică

