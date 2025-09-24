Deputații PSD nu vor vota moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu| SURSE

Deputații PSD nu vor vota moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, potrivit surselor Adevarul.

Conform unor surse politice, parlamentarii PSD au decis să nu susțină moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Decizia survine după tensiuni interne generate de poziția acesteia în cazul avizului de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani.

Un lider PSD din zona Moldovei, deputatul Marius Budăi, a afirmat că a purtat discuții cu colegi și a subliniat că, dacă ministrul își menține refuzul de a elibera avizul de mediu, câțiva social-democrați sunt dispuși să voteze moțiunea împotriva ei. Însă, în urma unei înțelegeri la nivelul coaliției, s-a convenit ca PSD să nu voteze moțiunea — iar Buzoianu s-ar fi angajat să aprobe până la momentul votului documentul necesar.

În prezent, moțiunea simplă a fost depusă de AUR sub titlul „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Semnatarii susțin că România a devenit tot mai dependentă de importurile de energie, ceea ce expune țara la riscuri majore — iar opoziția față de extinderea proiectelor hidroelectrice vechi devine, în viziunea lor, o amenințare la securitatea energetică națională.