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PSD a decis: cele două variante acceptate pentru noul guvern SURSE

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Conducerea PSD, reunită la Sinaia, a decis să meargă cu două variante politice la noile consultări cu președintele Nicușor Dan. În primul rând, PSD își dorește să formeze un guvern minoritar, cu Sorin Grindeanu în rol de prim-ministru, susțin surse din conducerea partidului pentru „Adevărul”.

PSD se bazează pe UDMR
Sorin Grindeanu vrea să conducă un guvern minoritar Foto: Mediafax

Social-democrații ar avea deja o majoritate în acest sens, alături de UDMR, minoritățile naționale, grupul suveraniștilor condus de Victor Ponta și alți parlamentari din aripa conservatoare a PNL. Dacă președintele nu-l desemnează premier pe Grindeanu, PSD acceptă și varianta unui premier tehnocrat, dar care să formeze un guvern politic. Liderii social-democrați se așteaptă ca șeful statului să-l desemneze premier din nou pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilier prezidențial, susțin sursele citate.

De asemenea, liderii PSD au discutat despre poziționarea UDMR la negocierile pentru formarea viitorului guvern. Sorin Grindeanu i-a asigurat pe liderii de filiale că formațiunea maghiară va vota de această dată noul executiv, susțin surse participante la discuțiile de la Sinaia.

Voturile UDMR sunt decisive pentru instalarea noului guvern. Indiferent de numele premierului, PNL și USR au anunțat că nu vor vota un Executiv din care vor face parte miniștri PSD. Prin urmare, singura variantă posibilă pentru a strânge o majoritate e formula: PSD-UDMR-minorități naționale plus voturile traseiștilor suveraniști din Parlament, grupați sub conducerea lui Victor Ponta.

UDMR nu a votat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Ulterior, a refuzat să voteze pentru învestirea guvernelor Tomac și Veștea. În urmă cu o lună, UDMR și-a arătat susținerea pentru Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL și USR. Însă președintele Nicușor Dan a refuzat să-l nominalizeze premier pe Mureșan. Acum, UDMR e dispusă să voteze fie pentru Sorin Grindeanu, fie pentru un premier tehnocrat, dar care să alcătuiască un guvern alături de PSD și UDMR.

De altfel, „Adevărul” a dezvăluit că președintele UDMR Kelemen le-a transmis liderilor PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, că parlamentarii maghiari vor vota orice propunere de prim-ministru venită de la președintele Nicușor Dan, în contextul în care au trecut patru luni de la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Eugen Tomac, favorit

Președintele Nicușor Dan va convoca, săptămâna aceasta, partidele politice la consultări pentru o nouă desemnare a premierului. Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, scenariul aflat în acest moment în discuție este ca europarlamentarul Eugen Tomac să fie desemnat din nou pentru funcția de prim-ministru, de această dată pentru a conduce un guvern susținut de PSD.

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