Președintele Nicușor Dan a transmis joi seară, 19 noiembrie, că Europa trebuie să fie implicată în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina și să participe la stabilirea garanțiilor de securitate. Întrebat dacă vicepremierul Marian Neacșu este „premierul din umbră”, acesta l-a descris drept un profesionist care cunoaște în detaliu administrația românească.

„Azi, la Berlin, au fost mulți șefi de stat și de guvern din Europa, din Uniunea Europeană și din afara ei, de exemplu, Norvegia și Marea Britanie. Au fost și cei doi emisari pentru Ucraina ai președintelui Trump în sală, domnii Witkoff și Kushner, și a intervenit și domnul președinte Trump prin telefon, la un moment dat al discuției.

Coaliția de Voință, vă aduc aminte, a început acum un an și jumătate, aproape doi, cu dorința de a oferi pasul imediat următor păcii sau încetării focului în Ucraina, anume garanțiile de securitate, astfel încât pacea să fie consolidată ulterior.

A fost un moment, ca și la precedentele întâlniri ale Coaliției de Voință, în care partea militară a făcut o prezentare despre unde suntem cu aceste garanții de securitate, pentru că a fost o muncă pe care partea militară a făcut-o în tot acest interval, iar lucrurile sunt foarte aproape de a avea forma finală”, a spus șeful statului în cadrul unei conferințe de presă susținute la Ambasada României de la Berlin, adăugând că primul exercițiu militar al coaliției este în desfășurare.

Nicușor Dan a susținut că Europa trebuie să participe la negocierile privind războiul din Ucraina și să aibă o poziție unitară, prin grupuri de lucru care să reunească așteptările statelor europene, în special ale celor apropiate de linia frontului.

„Poziția noastră a fost, de asemenea, că rezultatul acestui proces de pace, pace pe care ne-o dorim cu toții, nu trebuie să fie o Ucraina mai slăbită, pentru că asta ar fi o invitație ca Rusia să facă același lucru peste câțiva ani. De asemenea, nu poate fi o Europă mai slăbită.

Deci, toate câștigurile în materie de securitate pe care le-am obținut împreună trebuie să rămână intacte. Procesul nu trebuie să deterioreze relația transatlantică dintre Europa și Statele Unite

Securitatea la Marea Neagră, prezentă și viitoare. Am explicat ce se întâmplă și am insistat, așa cum facem de multă vreme, asupra importanței Mării Negre pentru securitatea regiunii, inclusiv pentru procesul de pace din Ucraina, după încheierea războiului.”

Înaintea reuniunii, Administrația Prezidențială arătase că un acord de pace trebuie să consolideze securitatea Europei, cu atenție sporită pentru Flancul Estic al NATO și regiunea Mării Negre. Cotroceniul sublinia că o pace durabilă presupune restaurarea deplină a securității la Marea Neagră și că Rusiei nu i se poate permite să influențeze deciziile de securitate și de politică externă ale țărilor din regiune.

Donald Trump, mesaj de solidaritate pentru Coaliția de Voință

Nicușor Dan a explicat că Jared Kushner, ginerele președintelui SUA, Donald Trump, a prezentat un rezumat al evenimentelor anterioare reuniunii, în timp ce Trump a sintetizat, prin intervenția telefonică, discuțiile desfășurate în ziua respectivă.

„Discuția de astăzi nu a fost un eveniment extraordinar în parcursul fiecăreia dintre părțile implicate, ci o etapă într-un proces. Statele Unite își doresc pacea în Ucraina. Există discuții atât cu partea rusă, cât și cu partea ucraineană. Există părți care sunt mai optimiste și altele care sunt mai pesimiste în privința faptului că Rusia își dorește cu adevărat pacea. Eu mă număr printre cei mai pesimiști în acest moment.

Mesajul președintelui Trump a fost că războiul este un lucru rău, pentru că provoacă multă suferință și pierderi economice semnificative. Prin urmare, eforturile noastre pentru pace trebuie intensificate. El s-a declarat optimist că, prin voința tuturor, vom ajunge la pace.

Pe scurt, acesta a fost mesajul. Este important pentru noi că, atât prin prezența celor doi negociatori, cât și prin mesajul transmis de președintele Trump, a fost un gest de solidaritate cu această Coaliție de Voință.”

De asemenea, șeful statului a declarat că România va avea punctul de vedere reprezentat în negocierile privind Ucraina și că nicio delegație nu va putea negocia în numele celorlalte state fără un mandat.

Președintele nu a precizat dacă România a solicitat un reprezentant propriu.

Nicușor Dan a mai precizat că Donald Trump nu a indicat un orizont de timp pentru încheierea păcii. În privința grupului de negociere, președintele a subliniat că acesta nu are un „mandat în alb” din partea celorlalte state și că la fiecare etapă va exista o discuție tehnică.

„Domnul Neacșu este și un profesionist”

Întrebat dacă vicepremierul Marian Neacșu este „premierul din umbră”, Nicușor Dan l-a descris drept un profesionist care cunoaște în detaliu administrația românească.

„Domnul Neacșu este și un profesionist. Am interacționat de mai multe ori cu domnia sa, încă înainte de a fi președinte, și este un om care cunoaște în detaliu administrația românească, mecanismele și procesele legislative și administrative. Dacă aceasta este întrebarea, acesta este răspunsul.”

Întrebările despre influența lui Marian Neacșu vin după o decizie semnată de premierul Luca Niculescu și publicată miercuri în Monitorul Oficial. Vicepremierul va coordona toate ministerele PSD, Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria Prim-Ministrului și va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar ale ministerelor.

Premierul a explicat că atribuțiile acordate lui Neacșu introduc un filtru suplimentar pentru cheltuieli în perioada construirii bugetului. Luca Niculescu l-a descris drept „unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia română”.

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Întrebat de ce se teme de alegerile parlamentare din 2028 și ce ar putea însemna rezultatul acestora pentru România, Nicușor Dan a evitat să ofere detalii suplimentare.

„Când am spus că mi-e teamă de 2028, m-am referit, evident, la alegerile parlamentare din 2028 și nu vreau să dezvolt mai mult.”

Nicușor Dan a afirmat că apartenența României la NATO oferă garanții solide de securitate și a catalogat drept pur teoretic scenariul în care Europa ar renunța la o parte din arhitectura sa de securitate pentru pacea din Ucraina.

Nicușor Dan: Decizia privind împărțirea bugetului între prioritățile României aparține Guvernului

Întrebat despre majorările de pensii și salariul minim de anul viitor, președintele a spus că deciziile țin de Guvern.

„În primul rând, este evident că puterea de cumpărare și nivelul de trai au scăzut, deci orice fel de compensare ar fi binevenită atât pentru salariați, cât și pentru pensionari.

Pe de altă parte, suntem pe o linie subțire în ceea ce privește corectarea deficitului, iar orice abatere de la această linie ne poate duce într-un cerc vicios care să îi afecteze exact pe cei mai vulnerabili dintre noi, inclusiv pe pensionari.

Prin urmare, este obligatoriu ca anvelopa bugetară să fie cea pe care ne-am asumat-o în discuțiile cu Comisia Europeană, cu finanțatorii și cu agențiile de rating. Acest lucru este absolut necesar pentru ca noi toți să nu avem de suferit mai târziu.

Modul în care această anvelopă se împarte între toate nevoile pe care România le are este o chestiune care ține de Guvern.”

Nicușor Dan a declarat că discuția cu Jared Kushner a fost scurtă și a vizat negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina.

Președintele a subliniat că România urmărește menținerea solidarității pentru Ucraina, oferirea unor garanții și perspective stabile după război și protejarea relației transatlantice dintre Europa și Statele Unite.

„Relația transatlantică este cea care oferă securitate României și Europei și nu trebuie să fie afectată de eventuale poziții divergente față de războiul din Ucraina.

Acestea sunt obiectivele României. Este important ca, pentru ca poziția noastră să fie ascultată, să fim, de asemenea, contributori la tot acest proces.”

Nicușor Dan compară relația premierului cu PSD cu propria experiență de la Primăria Capitalei

Întrebat dacă Marian Neacșu are mai multă putere decât premierul, Nicușor Dan a respins această ipoteză și a explicat că prim-ministrul poate decide în ședințele de Guvern.

„Orice premier din orice țară cu o arhitectură constituțională similară României decide lucrurile care țin de Guvern. Într-o ședință de Guvern, pot să fie toți miniștrii împotrivă, iar premierul poate să decidă în sens contrar. Deci primul-ministru este, evident, puternic.

În al doilea rând, este o practică la Guvern ca primul-ministru să delege atribuții către viceprim-miniștri. Toate guvernele au făcut asta. Evident că, așa cum am spus mai devreme, primul-ministru poate să corecteze o decizie pe care viceprim-ministrul o ia într-un sens sau altul.

Pe de altă parte, trebuie să fim foarte echilibrați în răspuns. Orice Guvern, orice prim-ministru care depinde de o majoritate parlamentară trebuie să fie flexibil cu acea majoritate parlamentară.”

Președintele României a comparat situația actualului Guvern cu perioada în care era primarul Capitalei, subliniind că premierul trebuie să fie flexibil în relația cu PSD.

„Așa cum și eu, când eram primarul Bucureștiului, eram foarte atent la cele trei partide care îmi dădeau voturile necesare pentru a trece proiectele de hotărâre și pentru a realiza diferite lucruri pe care voiam să le fac pentru oraș.

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Și în situația aceasta, atât timp cât PSD-ul are mai mult de jumătate din voturile care susțin acest Guvern, evident că relația dintre primul-ministru și PSD trebuie să fie una de flexibilitate.”

Nicușor Dan a confirmat intenția României de a contribui suplimentar la sprijinirea Ucrainei în 2027, precizând că sumele sunt mai mici decât cele oferite de alte state.

„Sumele sunt mult mai mici decât contribuțiile altor state care ajută Ucraina. În schimb, există multe chestiuni logistice cu care ajutăm Ucraina. De exemplu, facem eforturi pentru a asigura tranzitul cerealelor din România. Sunt multe lucruri de acest tip cu care încercăm să ajutăm.”

În privința sprijinului suplimentar pentru Ucraina în 2027, Nicușor Dan a precizat și că ar putea fi evaluată oportunitatea comunicării publice a sumelor exacte.

Cum vede întâlnirea dintre Trump, Putin și Xi Jinping

Nicușor Dan a declarat că întâlnirea dintre Trump, Putin și Xi Jinping nu schimbă ordinea internațională, fiind doar o etapă în procesele politice ale marilor puteri.

„Nu se schimbă în urma întâlnirii de astăzi. Așa cum am spus mai devreme, există procese specifice fiecăreia dintre țările importante, iar întâlnirea de astăzi nu a fost un eveniment excepțional care să schimbe parcursul vreuneia dintre aceste țări.

A fost o întâlnire în marja unei reuniuni multilaterale, dar, bineînțeles, vorbim despre actori importanți pe scena globală, cărora trebuie să le acordăm atenție permanent.”

Șeful statului a respins comparația cu „Ialta 2.0”, afirmând că pozițiile Rusiei, Statelor Unite și Chinei nu s-au schimbat. Președintele a subliniat că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi stabilite printr-un efort comun al Coaliției de Voință și al SUA, fără excluderea Europei.

Nu în ultimul rând, Nicușor Dan a anunțat că nu va convoca o ședință extraordinară a CSAT după reuniunea Coaliției de Voință.

„Așa cum am spus de câteva ori, sunt etape importante într-un proces, dar nimic care să necesite o ședință extraordinară a CSAT. Vom avea o ședință CSAT o dată pe trimestru, așa cum se întâmplă în fiecare trimestru.”