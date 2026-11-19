Bugetul României pe 2027 este motivul care l-a determinat pe premierul Luca Niculescu să-i transfere mai multe atribuții vicepremierului PSD Marian Neacșu, susțin surse guvernamentale pentru „Adevărul”. De altfel, între cei doi există o relație foarte puternică de încredere.

Marian Neacșu Foto: Mediafax

Luca Niculescu încearcă să domolească criticile PSD pe teme ce țin de bugetul statului. Liderii social-democrați susțin necontenit că deficitul bugetar lăsat de fostul premier Ilie Bolojan este mai mare decât în realitate. De altfel, Sorin Grindeanu a intrat deja în conflict cu ministrul de Finanțe Alexandru Nazare pe acest subiect, susțin surse din conducerea PSD.

Prin urmare, premierul Luca Niculescu încearcă să mute toată responsabilitatea în curtea PSD. Astfel, toți miniștrii vor trebui să-i prezinte datele vicepremierului Marian Neacșu, cel care va coordona proiectul de buget pe 2027, împreună cu ministrul de Finanțe Alexandru Nazare.

Scopul pe care Luca Niculescu îl urmărește e ca PSD să nu facă din nou opoziție din interiorul guvernului, cum s-a întâmplat în Cabinetul Bolojan, susțin surse din anturajul premierului. Astfel, dacă vicepremierul PSD e responsabil de buget, PSD nu va mai putea critica măsurile guvernamentale pe parcursul anului viitor.

În al doilea rând, premierul Luca Niculescu are o relație foarte apropiată cu Marian Neacșu și are încredere că vicepremierul PSD va împărți banii în funcție de prioritățile României, susțin sursele citate. De altfel, „Adevărul” a scris imediat după instalarea guvernului că Marian Neacșu a fost cel care a garantat pentru Luca Niculescu în fața partidului.

Explicațiile premierului

Premierul Luca Niculescu a explicat joi, 19 noiembrie, de ce i-a încredințat vicepremierului Marian Neacșu atribuții suplimentare în cadrul Guvernului. Șeful Executivului a invocat experiența social-democratului în administrația publică și nevoia unui control suplimentar asupra cheltuielilor statului, în contextul pregătirii bugetului.

„Domnul Neacşu este unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia română.

A lucrat cu multe guverne, îl cunosc de patru-cinci ani, de când mă ocup de aderarea la OCDE, am lucrat foarte bine cu domnia sa.

A lucrat cu domnul Ciucă, cu domnul Ciolacu, și în guvernul domnului Bolojan. Am văzut și oameni din opoziție care îi lăudau, îi recunoșteau meritele sale tehnice care sunt incontestabile”, a declarat premierul.

Luca Niculescu a justificat atribuția de avizare a proiectelor cu implicații bugetare prin necesitatea unei verificări suplimentare a cheltuielilor aprobate de Guvern:

„Faptul că l-am desemnat să se ocupe de avizarea actelor cu un impact bugetar în Guvern mi se pare că adaugă un filtru suplimentar pentru că suntem în perioada construirii bugetului, avem nevoie să fim foarte atenţi la toate cheltuielile pe care le aprobăm”.