Președintele Nicușor Dan a avertizat, joi, 19 noiembrie, că regiunea Mării Negre se confruntă cu amenințări tot mai mari la adresa securității, de la atacuri cu drone până la presiuni asupra infrastructurii critice, inclusiv asupra proiectului energetic Neptun Deep.

Platforma Neptun Deep Foto: captură video

Șeful statului susține însă că România răspunde adecvat acestor provocări prin consolidarea capacităților de apărare și printr-o politică externă fermă. Declarațiile au fost făcute la cea de-a XV-a ediție a Bucharest Forum, eveniment organizat de Aspen Institute Romania și German Marshall Fund of the United States.

„Europa este sub atac hibrid”

Nicușor Dan a afirmat că societățile occidentale nu conștientizează pe deplin amploarea provocărilor actuale de securitate.

„Societatea occidentală nu interiorizează suficient momentul pe care îl trăim, nu interiorizează suficient faptul că avem un război hibrid în curs. Europa este sub atac hibrid în momentul acesta”, a declarat președintele.

Potrivit acestuia, apărarea valorilor occidentale și a direcției proeuropene necesită un efort constant din partea societăților democratice.

„Direcţia prooccidentală şi valorile occidentale nu sunt ceva garantat. Este nevoie de un efort al societăţii pentru ca ele să fie păstrate”, a subliniat șeful statului.

Avertisment privind Marea Neagră: „Vedem o presiune pe infrastructura critică, inclusiv Neptun Deep”

Președintele a insistat asupra situației din zona Mării Negre, pe care a descris-o drept una dintre cele mai vulnerabile regiuni ale Flancului Estic.

„Marea Neagră (...) este în momentul acesta sub un asalt puternic”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că amenințările sunt multiple și afectează atât navigația, cât și infrastructura strategică.

„Vorbesc de atacuri cu drone, de navele care au fost lovite şi, din păcate, de marinari care şi-au pierdut viaţa. Vedem o presiune pe infrastructura critică, inclusiv Neptun Deep”, a declarat președintele.

În opinia sa, actualul context impune măsuri suplimentare de descurajare și consolidare a securității regionale.

„România acționează corect”

Nicușor Dan a susținut că autoritățile române au ales direcția potrivită pentru a răspunde riscurilor de securitate.

„Faţă de toate aceste ameninţări, cred că România acţionează corect, întărindu-şi capacitatea de răspuns”, a spus președintele.

Șeful statului a adăugat că România trebuie să rămână „corectă, fermă, directă în toate relaţiile bilaterale şi multilaterale”, în acord cu principiul „independenţă solidară” prevăzut în Strategia Națională de Apărare.

Cât de vulnerabilă este platforma Neptun Deep în fața dronelor care lovesc în Marea Neagră

Cele trei priorități ale României

Șeful statului a enumerat trei direcții esențiale pentru consolidarea securității țării.

Prima este creșterea investițiilor în apărare, în conformitate cu obiectivele asumate de statele membre NATO.

În al doilea rând, Nicușor Dan a indicat independența energetică drept o miză strategică majoră.

„Miza noastră este ca exploatarea Neptun Deep să înceapă anul viitor şi prin asta să devenim piloni de securitate energetică în regiune”, a declarat președintele.

A treia direcție vizează dezvoltarea conectivității strategice prin infrastructură rutieră, feroviară și energetică.

„În felul ăsta asigurăm o rezilienţă pentru regiune, inclusiv pentru Ucraina şi Republica Moldova”, a explicat președintele.

Sprijin pentru Ucraina și Republica Moldova

Nicușor Dan a reiterat că politica externă a României rămâne construită în jurul celor trei piloni tradiționali: NATO, Uniunea Europeană și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite.

Totodată, șeful statului a reafirmat susținerea pentru apropierea Ucrainei și Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

„Cu cât aceste două state vor fi mai integrate, cu atât România şi Europa vor fi mai sigure şi mai stabile”, a concluzionat președintele.

Neptun Deep și amenințarea dronelor

Amintim că, în spațiul public, se vorbește tot mai des despre riscul ca un atac cu drone să provoace un dezastru la platformele din Marea Neagră. Dezbaterea este întreținută și de problemele de securitate din zona Mării Negre, după ce mai multe nave comerciale au fost lovite în apropierea coastelor românești și bulgărești, într-un interval de doar 3 săptămâni. Una dintre ele a fost lovită chiar în apele teritoriale ale României.

Generalul Bălăceanu a explicat însă că o singură dronă aeriană nu ar putea distruge o structură de dimensiunile Neptun Deep, precizând că masa și construcția platformei oferă o rezistență masivă.

„Sigur că prima întrebare este dacă o dronă cu 30-50 kg aeriană produce un dezastru unei platforme de 16.500 de tone. Deci produce, da, unele daune, mai ales din punct de vedere moral și sigur că pune în pericol siguranța celor care lucrează deocamdată pe platformă, pe Neptun Deep. (...) ca să producă cineva daune serioase, ar trebui să lovească în mod cert cu mai multe, dacă nu chiar să folosească zeci de drone maritime, pentru că ele pot să transporte de la câteva sute până la 1.000 de kg de explozibil”, spune generalul Bălăceanu în urmă cu câteva zile.