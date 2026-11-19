Președintele Nicușor Dan a ajuns joi la Berlin, unde participă la summitul Coaliției de Voință pentru Ucraina, organizat sub motto-ul „Uniți pentru pace în Ucraina și securitate europeană”. La reuniune sunt prezenți peste 20 de șefi de stat și de guvern, printre care președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Nicușor Dan a ajuns joi la Berlin. Foto: Facebook / Nicușor Dan

Șeful statului român a fost întâmpinat la sosire de cancelarul german Friedrich Merz, gazda principală a evenimentului, organizat împreună cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic Andy Burnham.

Înainte de reuniunea plenară, Nicușor Dan a declarat că România va transmite un mesaj de solidaritate cu Ucraina, dar și că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să țină cont de securitatea europeană și de relația transatlantică.

„Este foarte important ca în cadrul acestor negocieri de pace să nu cedăm pe situația de securitate europeană, adică să păstrăm o Europă puternică din punct de vedere defensiv și, pe de altă parte, să nu afectăm relația transatlantică între Europa și Statele Unite”, a afirmat președintele, conform Agerpres.

Nicușor Dan: Rusia nu pare să își dorească pacea

Întrebat cât de aproape este încheierea conflictului dintre Rusia și Ucraina, Nicușor Dan a spus că nu vede, în prezent, disponibilitatea Moscovei pentru pace. El a subliniat că presiunea sancțiunilor economice asupra Rusiei este importantă pentru apropierea unui acord.

„Pentru pace, trebuie să existe cele două părţi care să şi-o dorească şi, în momentul acesta, eu nu văd Rusia să şi-o dorească, dar, evident că este importantă presiunea pe sancţiunile economice pe Rusia ca să ne apropiem de această pace pe care ne-o dorim cu toţii”, a declarat șeful statului.

Președintele a evitat să facă estimări privind posibilitatea încheierii unui acord de pace în 2027, spunând doar că, momentan, pacea nu pare aproape.

Eforturi de negociere pentru încheierea războiului din Ucraina

La summitul de la Berlin participă și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Statele Unite sunt reprezentate de Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii președintelui Donald Trump implicați în eforturile de negociere pentru încheierea războiului.

Coaliția de Voință este un format lansat în martie 2025, la inițiativa Regatului Unit și a Franței, care reunește state angajate să sprijine Ucraina și să contribuie la negocierile de pace.

Printre obiectivele sale se numără oferirea unor garanții de securitate pentru Ucraina, astfel încât un eventual acord să fie durabil și să prevină o nouă agresiune.