Președintele Nicușor Dan a criticat, joi, ritmul lent în care statul român implementează proiectele de digitalizare și a cerut mediului privat să vină direct cu soluții și planuri concrete de acțiune, avertizând că, în caz contrar, timpul va fi pierdut în discuții fără rezultate.

Președintele Nicușor Dan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Șeful statului a făcut declarațiile la cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, organizat de Edge Institute la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan a arătat că, în relația cu românii din diaspora, digitalizarea serviciilor publice rămâne limitată, în multe cazuri, la programările online.

„Vorbind de relația cu românii din Diaspora suntem la nivelul programării online. A fost un pas înainte. Dar acum cred că trebuie să trecem la procesarea automată a documentelor”, a afirmat președintele.

Acesta a dat ca exemplu și activitatea Autorității pentru Cetățenie, unde numeroase proceduri continuă să fie realizate manual, deși multe dintre ele ar putea fi automatizate.

„Avem o lungă coadă în care nişte oameni așteaptă şi mulţi alţi oameni fac zi de zi aceleaşi procedee repetitive”, a spus Nicușor Dan, adăugând că „se pot face enorm de multe lucruri”, cu respectarea normelor privind protecția datelor și securitatea informațiilor.

„Toată lumea are bună intenție, dar ceva se întâmplă”

Președintele a vorbit și despre dificultățile întâlnite în colaborarea dintre stat și mediul privat, susținând că multe proiecte rămân blocate deși există disponibilitate din partea tuturor actorilor implicați.

„Toată lumea are bună intenție, dar ceva se întâmplă şi tot vorbim. Tot vorbim şi nu se întâmplă”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a amintit că la ediția precedentă a summitului participanții și-au propus să evalueze, după un an, progresele făcute în domeniul digitalizării, însă rezultatele au fost sub așteptări.

„În acea secundă mi-a fost frică de momentul ăsta”,a declarat președintele.

Propunere: ADR să treacă în subordinea premierului

Șeful statului a apreciat că unul dintre puținele progrese făcute în ultima perioadă este existența unui ministru dedicat digitalizării, însă consideră că sunt necesare măsuri suplimentare pentru accelerarea reformelor.

„Cred că am făcut nişte mici pași. Adică faptul că în sfârșit avem un ministru al Digitalizării e un pas”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a propus, totodată, ca Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) să fie mutată în subordinea directă a prim-ministrului.

„Urmează, cred eu, să ducem ADR-ul în subordinea primului ministru. Tocmai pentru ca să-i dăm importanța simbolică şi autoritatea de care are nevoie în raport cu celelalte instituţii”, a explicat acesta.

Apel către companii: „Să vină direct cu planurile de acţiuni. Altfel pierdem timpul”

Nicușor Dan a transmis și un mesaj direct mediului de afaceri, considerând că statul este adesea prea lent în elaborarea și implementarea proiectelor de reformă.

„De foarte multe ori statul nu e suficient de rapid pentru a produce strategii. Nu neapărat strategii, ci planuri de acţiune”, a afirmat președintele.

În acest context, el a lansat o invitație către sectorul privat să se implice mai activ în elaborarea soluțiilor.

„Invitaţia adresată mediului privat să vină direct cu planurile de acţiuni, acolo unde există bunăvoinţă. Altfel pierdem timpul”, a concluzionat Nicușor Dan.