 România ar putea scăpa de perspectiva negativă a ratingului de țară până în 2027. Anunțul ministrului de Finanțe | adevarul.ro
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România ar putea scăpa de perspectiva negativă a ratingului de țară până în 2027. Anunțul ministrului de Finanțe

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România ar putea obține îmbunătățirea perspectivei ratingului de țară de la „negativă” la „stabilă” până în 2027, dacă va continua măsurile de stabilizare economică și va menține disciplina bugetară. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care susține că o proiecție economică solidă pentru următorii ani ar putea contribui la recâștigarea încrederii agențiilor de rating.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

„Organizând foarte atent și strict următorii pași pe care îi avem și o proiecție credibilă pe 2027, vom avea în sfârșit posibilitatea să ridicăm perspectiva de rating de la negativ la stabil”, a declarat Alexandru Nazare într-o conferință, potrivit Ziarului Financiar.

Ministrul a explicat că o execuție bugetară solidă în 2027 ar putea deschide ulterior calea pentru trecerea perspectivei de rating de la „stabilă” la „pozitivă”, un pas important pentru îmbunătățirea calificativului acordat României de agențiile internaționale.

Alexandru Nazare avertizează asupra riscului pierderii ratingului de investiții

Șeful Finanțelor a atras atenția asupra importanței menținerii ratingului de investiții al României și a amintit de dificultățile economice din perioada 2009-2010, când țara a fost nevoită să apeleze la un împrumut de aproximativ 20 de miliarde de euro de la FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană.

Nazare, care lucra în Ministerul Finanțelor în acea perioadă, a povestit că instituțiile internaționale monitorizau constant situația economică a României și impuneau măsuri pentru depășirea crizei.

Acesta a amintit și de problemele generate de creditele în euro și franci elvețieni contractate de românii care aveau venituri în lei. Potrivit ministrului, deprecierea monedei naționale a transformat aceste împrumuturi într-o povară pentru numeroase familii.

Alexandru Nazare a avertizat că pierderea calificativului de investiții ar avea consecințe grave asupra economiei, afectând economiile populației, investițiile și locurile de muncă.

„Acest rating, la fel ca și deficitul bugetar, nu este o chestiune abstractă, e o protecție pentru toți românii. E protecția economiilor românilor, e protecția investițiilor românilor, e protecția locurilor de muncă a tuturor românilor, pentru că o pierdere a calificativului de investiții ar avea efecte catastrofale pentru toată economia, nu rele, nu dificile, catastrofale”, a transmis ministrul.

În final, acesta a spus că România trebuie să continue măsurile de disciplină fiscală și să pregătească atent următorii pași bugetari, inclusiv rectificările bugetare și emisiunile de eurobonduri, pentru a evita repetarea crizei economice de acum aproximativ 15 ani.

Agențiile de rating, cu ochii pe România.

Alexandru Nazare a atras atenţia la sfârșitul lunii octombrie asupra faptului că agenţiile de rating au acordat deja „cartonaşe galbene” României şi pot, fără niciun preaviz, să scadă ratingul de ţară. Menţinerea ratingului pe care agenţiile de profil îl acordă României este „o curea de siguranţă extrem de importantă” pentru România, afirmă Alexandru Nazare.

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