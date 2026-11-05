 Câți români cred că Guvernul Niculescu va rezista până în 2028. Majoritatea văd instalarea noului Executiv ca pe un pas înainte | adevarul.ro
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Câți români cred că Guvernul Niculescu va rezista până în 2028. Majoritatea văd instalarea noului Executiv ca pe un pas înainte

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Instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu este un lucru bun pentru că pune capăt crizei politice, consideră 54,1% dintre românii intervievați în cel mai recent Barometru Informat.ro – INSCOP Research.

GIF Luca Niculescu
Foto: Presidency

În schimb, mai puțin de jumătate dintre respondenți, 46,8%, cred că Executivul va rămâne în funcție până la alegerile din 2028.

Sondajul, realizat în perioada 26 octombrie - 2 noiembrie 2026, arată că 31,1% dintre cei intervievați nu sunt de acord cu afirmația potrivit căreia instalarea noului Guvern este un lucru bun deoarece încheie criza politică. Ponderea non-răspunsurilor este de 14,8%.

Impactul Guvernului Niculescu asupra crizei politice

Afirmație: Instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu este un lucru bun deoarece pune capăt crizei politice.

Datele complete sunt disponibile în tabel.0%20%40%60%80%100%AcordAcordDezacordDezacordNS/NRNS/NR54,1%31,1%14,8%
Valorile complete sunt disponibile în tabel.
Acord
Pondere din totalul eșantionului (%) 54,1%
Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură.

Sursa: INSCOP Research, Barometrul Informat.ro, ediția a XV-a, pagina 3

Vezi datele
Impactul Guvernului Niculescu asupra crizei politice
RăspunsPondere din totalul eșantionului (%)
Acord54,1%
Dezacord31,1%
NS/NR14,8%
Procente din totalul eșantionului. Categoria NS/NR este redată ca în documentul-sursă.

În privința duratei mandatului, 40,1% dintre respondenți nu cred că Guvernul Niculescu va rămâne în funcție până la alegerile din 2028, iar 13,1% nu au răspuns.

Va rămâne Guvernul Niculescu în funcție până în 2028?

Afirmație: Guvernul condus de Luca Niculescu va rămâne în funcție până la alegerile din 2028.

Datele complete sunt disponibile în tabel.0%20%40%60%80%100%AcordAcordDezacordDezacordNS/NRNS/NR46,8%40,1%13,1%
Valorile complete sunt disponibile în tabel.
Acord
Pondere din totalul eșantionului (%) 46,8%
Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură.

Sursa: INSCOP Research, Barometrul Informat.ro, ediția a XV-a, pagina 5

Vezi datele
Va rămâne Guvernul Niculescu în funcție până în 2028?
RăspunsPondere din totalul eșantionului (%)
Acord46,8%
Dezacord40,1%
NS/NR13,1%
Procente din totalul eșantionului. Categoria NS/NR este redată ca în documentul-sursă.

Acordul cu afirmația că instalarea Executivului este un lucru bun pentru că pune capăt crizei politice este peste media națională în rândul votanților PSD și PNL, al persoanelor de peste 60 de ani, al celor cu educație medie, al bucureștenilor și al angajaților din sectorul public.

Dezacordul este mai frecvent decât în ansamblul populației în rândul votanților AUR, al persoanelor cu vârste între 18 și 44 de ani, al celor cu educație primară și al angajaților din sectorul privat.

Votanții PSD și PNL și persoanele de peste 60 de ani cred, de asemenea, într-o proporție peste medie că Guvernul își va duce mandatul până în 2028. Opinia contrară este mai răspândită decât media în rândul votanților USR și AUR, al persoanelor între 18 și 44 de ani, al celor cu educație superioară și al locuitorilor din București și din orașele mari.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research, interpretează rezultatele ca pe o acceptare inițială a noului Executiv care depășește electoratul partidelor ce îl susțin, fără o încredere la fel de puternică în stabilitatea sa până la următoarele alegeri.

În analiza sa, diferențele de percepție sunt mai ales generaționale, nu educaționale sau teritoriale. Pentru persoanele în vârstă, continuitatea instituțională pare să ofere o garanție de securitate, în timp ce adulții tineri și cei de vârstă mijlocie manifestă mai multă neîncredere în durabilitatea aranjamentelor politice, apreciază directorul INSCOP Research.

Ediția a XV-a a Barometrului a fost realizată de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Cercetarea face parte dintr-un sondaj de opinie lunar.

Datele au fost culese prin metoda mixtă secvențială CATI - CAWI, pe un eșantion simplu, aleator, de 1.197 de persoane: 1.081 de respondenți CATI și 116 în categoria indicată în metodologie drept „CATI to CAWI”.

Potrivit metodologiei, eșantionul este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată din România cu vârsta de cel puțin 18 ani, pentru categoriile socio-demografice semnificative de sex, vârstă și ocupație. Eroarea maximă admisă este de ±2,8%, la un nivel de încredere de 95%.

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