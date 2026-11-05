ÎCCJ a obligat ANAF să plătească despăgubiri pentru costurile unei garanții bancare

O societate a obținut definitiv despăgubiri pentru costurile unei scrisori de garanție bancară folosite în demersul de suspendare a executării unei decizii de impunere. Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut soluția favorabilă contribuabilului, potrivit unei relatări publicate de JURIDICE.ro.

Ce costuri a recuperat societatea

Litigiul a vizat cheltuielile de emitere și menținere a garanției bancare, dar și prejudiciul rezultat din imposibilitatea de a folosi sumele blocate potrivit condițiilor impuse de bancă. Instanțele au recunoscut, în această cauză, legătura dintre decizia fiscală nelegală și pierderile suportate de societate.

Un detaliu important: la momentul introducerii acțiunii în despăgubiri, decizia de impunere fusese desființată parțial chiar în procedura administrativă de soluționare a contestației fiscale. Nu exista încă o hotărâre judecătorească de anulare a acesteia.

De ce contează soluția

Cazul arată că prejudiciul provocat de o decizie fiscală nelegală poate include și costurile suportate pentru a împiedica executarea ei, nu doar sumele cerute de Fisc.

Recuperarea acestor costuri nu este însă automată. Soluția privește o acțiune distinctă în despăgubiri și circumstanțele concrete ale societății respective. Pentru alți contribuabili, vor conta dovezile privind pierderile suferite și legătura acestora cu actul fiscal contestat.

Costurile garanției au fost tratate ca prejudiciu material, nu ca simple cheltuieli de judecată. Totodată, suspendarea executării nu trebuie confundată cu anularea deciziei de impunere: oprirea executării și stabilirea nelegalității actului sunt chestiuni distincte.