România ar putea încasa 3 miliarde de euro din PNRR. Alte 3,4 miliarde, în risc de suspendare

România ar putea primi aproximativ 3 miliarde de euro din cele 6,4 miliarde de euro rămase de atras prin ultimele două cereri de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Diferența de 3,4 miliarde de euro ar putea intra într-o procedură de suspendare, în urma evaluării Comisiei Europene. Autoritățile trebuie să transmită documente revizuite până pe 6 noiembrie, pentru a demonstra îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate.

România estimează că va încasa 3 miliarde de euro din PNRR până la finalul anului. Foto: DIICOT

Comisia Europeană urmează să decidă luna aceasta ce sume vor fi virate României prin ultimele două cereri de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență. Din cele aproximativ 6,4 miliarde de euro care mai trebuie atrase, autoritățile române se așteaptă să primească inițial circa 3 miliarde de euro. Restul ar putea fi suspendat, pe fondul problemelor întâmpinate în îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Alexandru Ghigiu, a prezentat miercuri, 4 noiembrie, estimările privind banii pe care România îi mai poate obține până la finalul anului 2026. Potrivit acestuia, diferența de aproximativ 3,4 miliarde de euro ar putea fi recuperată doar după o nouă etapă de evaluare, în care autoritățile vor trebui să justifice îndeplinirea angajamentelor asumate.

„Din păcate, situația la acest moment nu este nici pe departe extrem de optimistă, estimăm și insist pe acest cuvânt că după analiza Comisiei probabil România va încasa într-o primă fază circa 3 miliarde de euro, din cele 6,4 miliarde de euro grant și împrumut”, a declarat ministrul, într-o conferință de presă.

Alocarea totală a României prin PNRR este de 20,1 miliarde de euro, după cele trei renegocieri ale programului. Din această valoare, 13,7 miliarde de euro au fost deja atrase. Ultimele două cereri de plată concentrează, astfel, fonduri în valoare de aproximativ 6,4 miliarde de euro.

32 de jaloane din ultima cerere de rambursare sunt în risc

Cele mai multe probleme sunt semnalate la cererea de rambursare 6, care însumează aproximativ 4,35 miliarde de euro. Aceasta cuprinde 104 jaloane și ținte, însă 32 dintre ele ar putea atrage penalizări. În unele cazuri, riscul este ca România să nu primească deloc banii alocați pentru îndeplinirea angajamentelor respective.

Ministrul a explicat că valoarea ridicată a acestei cereri este legată de numărul mare de reforme și obiective lăsate pentru ultima parte a perioadei de implementare.

Probleme există și la cererea de rambursare 5, în valoare de aproximativ 2,08 miliarde de euro, unde au fost identificate șase jaloane cu dificultăți.

„Practic am ajuns în situaţia în care avem 104 de jaloane şi ţinte în cererea 6 şi din ele 32 au risc de a primi penalizări sau unele dintre ele risc de a nu primi nicio sumă aferentă cererii respective”, a precizat ministrul Mihai Alexandru Ghigiu.

Când va afla România câți bani primește de la Comisia Europeană

Până vineri, 6 noiembrie, autoritățile române trebuie să trimită Comisiei Europene documente actualizate, prin care să arate că au îndeplinit o parte dintre jaloanele și țintele asumate prin PNRR.

Următoarea dată importantă este 20 noiembrie. Atunci, Comisia Europeană ar urma să anunțe ce jaloane consideră îndeplinite și pentru care există întârzieri sau probleme. În funcție de această evaluare, vor fi stabilite și sumele pe care România le va putea încasa până la sfârșitul anului.

România va avea la dispoziție încă două luni pentru a trimite explicații și acte suplimentare în încercarea de a recupera sumele. Potrivit estimărilor prezentate de ministru, o parte dintre acestea ar putea fi încasate în primăvara anului 2027.

Ministrul a mai explicat că actuala situație este diferită de cea de la primele patru cereri de rambursare. Termenul de 31 august a schimbat condițiile în care mai pot fi evaluate și decontate anumite reforme și investiții.