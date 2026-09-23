Siegfried Mureșan discută azi cu UDMR programul de guvernare. Cine ar putea ocupa posturile de vicepremieri SURSE

Premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a întâlnit miercuri dimineață, la Parlament, cu parlamentarii UDMR, pentru a discuta programul de guvernare și calendarul pentru învestirea viitorului Cabinet.

Siegfried Mureșan. Foto: Facebook

Discuțiile cu UDMR sunt importante pentru Mureșan, după ce liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a transmis inițial că nu este clar dacă actuala formulă politică poate obține majoritatea necesară. Ulterior, liderul UDMR a anunțat că formațiunea va susține candidatura lui Siegfried Mureșan și va merge cu aceasta până la vot, în funcție de evoluția negocierilor.

În cadrul întâlnirii urmează să fie analizate prioritățile programului de guvernare, dar și eventualele propuneri ale UDMR. Printre măsurile discutate în cadrul negocierilor se află reducerea numărului de parlamentari, reforma administrației și alegerea primarilor în două tururi, potrivit informațiilor Digi24. Forma finală a programului nu este însă stabilită.

Mureșan a avut marți întâlniri cu grupurile parlamentare ale PNL și USR. După discuția cu USR, premierul desemnat a transmis că în programul de guvernare a fost inclus un plan de reforme și a mulțumit parlamentarilor formațiunii pentru susținere.

„Putem fi mândri de planul de reforme pe care l-am inclus în programul de guvernare. Sunt convins că USR va fi un partener de nădejde pentru reformarea României mult timp de acum înainte”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

În discuțiile cu liberalii, premierul desemnat a prezentat, printre altele, măsuri privind reducerea numărului de parlamentari, comasarea unor agenții, reforma pensiilor speciale și managementul companiilor de stat. Mureșan a susținut, de asemenea, că nu este nevoie de creșteri de taxe și impozite sau de majorarea TVA.

Trei vicepremieri, în scenariul discutat de partide

În paralel cu programul de guvernare, PNL, USR și UDMR discută și structura viitorului Cabinet. Potrivit unor surse citate de Digi24, este analizată varianta unui Guvern cu trei vicepremieri, funcțiile urmând să fie ocupate de liderii celor trei formațiuni: Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Ilie Bolojan. Deocamdată, nu există o decizie finală în acest sens.

Discuțiile privind împărțirea ministerelor ar urma să avanseze după clarificarea programului de guvernare și a susținerii parlamentare.

Problema principală rămâne însă obținerea celor 233 de voturi necesare pentru învestire. UDMR a anunțat că susține demersul lui Mureșan, în timp ce PSD nu intenționează, în acest moment, să voteze Guvernul propus de liberal. Biroul Permanent Național al PSD a decis să nu susțină Cabinetul Mureșan, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a evaluat șansele ca PSD să voteze Guvernul drept „spre zero”.