Grindeanu, către Bolojan: Cum să votăm guvernul vostru dacă Siegfried ne înjură peste tot? SURSE

Președintele PSD Sorin Grindeanu a avut astăzi o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, pentru a discuta despre învestirea Guvernului Siegfried Mureșan, susțin surse politice pentru Adevărul. Liderul PNL l-a întrebat pe Grindeanu dacă există vreo șansă ca PSD să voteze în favoarea lui Mureșan, iar Grindeanu i-a răspuns: „Cum să votăm, Ilie, când Mureșan înjură PSD la fiecare interviu? Are sau nu nevoie de voturile noastre?”

Cei doi lidei au discutat cu privire la Guvernul Mureșan Foto: Inquam Photos

Conducerea PSD a dat deja un vot în unanimitate împotriva lui Siegfried Mureșan, însă partidul nu a luat o decizie finală. Totuși, sunt șanse foarte mici ca parlamentarii social-democrați să voteze pentru instalarea premierului PNL, susțin sursele citate. PSD este partidul-cheie pentru majoritatea parlamentară: fără voturile PSD, Siegfried Mureșan nu poate ajunge la Palatul Victoria.

Până acum n-a existat nicio întâlnire directă între Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Premierul desemnat i-a trimis un SMS președintelui PSD, susțin sursele citate. Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan că așteaptă programul de guvernare și lista de miniștri, apoi va da un răspuns final cu privire la învestirea Guvernului Mureșan.