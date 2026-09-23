Când ajung programul și lista miniștrilor Guvernului Mureșan în Parlament. Anunțul făcut de președintele Senatului, Mircea Abrudean

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a discutat miercuri cu parlamentarii UDMR și cu reprezentanții grupului minorităților naționale despre liniile directoare ale programului de guvernare și prioritățile pentru perioada următoare, a anunțat președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL).

Președintele Senatului, Mircea Abrudean Foto: Facebook

Potrivit lui Mircea Abrudean, programul de guvernare urmărește „modernizarea statului şi a serviciilor publice, consolidarea finanțelor publice, stimularea economiei și investițiilor și consolidarea rolului României în Uniunea Europeană și NATO”.

„Astăzi, premierul desemnat Siegfried Muresan a discutat cu parlamentarii UDMR și cu reprezentanții grupului minorităților naționale. Au fost discutate liniile directoare ale programului de guvernare și prioritățile pentru perioada următoare”, a transmis președintele Senatului.

Programul de guvernare și lista miniștrilor, depuse până la sfârșitul săptămânii

Mircea Abrudean a precizat că, după definitivare, programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse la Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni.

El a mai transmis că până la votul de învestitură mai sunt câteva etape și a subliniat necesitatea ca Parlamentul și Guvernul să înceapă cât mai curând lucrul la bugetul pentru anul 2027 și la măsurile necesare pentru economie și securitate.

„După ce vor fi definitivate, programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse până la sfârșitul acestei săptămâni la Parlament. Mai sunt așadar câteva etape până la votul de învestitură. Parlamentul și Guvernul trebuie să poată începe cât mai curând lucrul la bugetul pentru 2027 și la măsurile necesare pentru economie și securitate”, a precizat Mircea Abrudean.

Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru pe 17 septembrie, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare. Desemnarea nu înseamnă însă automat numirea în funcție, premierul desemnat fiind nevoit să obțină votul de încredere al Parlamentului.

În ultimele zile, Mureșan a purtat discuții cu partidele parlamentare în vederea formării viitorului Cabinet. Premierul desemnat anunțase încă de luni că intenționează să depună la Parlament, până la sfârșitul acestei săptămâni, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși, urmând ca audierile în comisiile parlamentare să aibă loc ulterior.