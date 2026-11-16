USR şi PNL pregătesc o moţiune simplă împotriva ministrului Sănătăţii. Alexandru Rogobete le cere scuze pacienţilor oncologici

Deputaţii USR şi PNL vor depune o moţiune simplă împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe fondul crizei medicamentelor şi al declaraţiilor acestuia referitoare la dificultăţile întâmpinate de pacienţii oncologici în găsirea tratamentelor prescrise.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății Foto: Gov.ro

Anunţul depunerii unei moțiuni simplea fost făcut luni de lidera grupului parlamentar USR, Diana Stoica.

Aceasta l-a acuzat pe ministrul Sănătăţii că, în loc să găsească soluţii pentru problema semnalată de o jurnalistă care nu a reuşit să găsească un anumit medicament în farmaciile din Bucureşti, a ales să îi conteste afirmaţiile şi să adopte o atitudine nepotrivită faţă de pacienţii oncologici.

„Domnul Rogobete a găsit de cuviinţă, în loc să rezolve această problemă, să o facă mincinoasă şi să certe pacienţii oncologici din ţara noastră”, a declarat Diana Stoica, precizând că moţiunea va fi depusă împreună cu parlamentarii PNL.

La rândul său, liderul deputaţilor liberali, Gabriel Andronache, a criticat activitatea ministrului, susţinând că primul său mandat la conducerea Ministerului Sănătăţii a fost „un dezastru”. Acesta a amintit promisiunile privind construirea a aproximativ 24 de spitale, despre care afirmă că nu au fost materializate, şi a reclamat faptul că problemele legate de disponibilitatea medicamentelor continuă.

Critici la adresa ministrului a adus şi europarlamentarul Vlad Voiculescu. Fostul ministru al Sănătăţii a afirmat că a avut iniţial speranţe în privinţa lui Alexandru Rogobete, însă consideră că acesta a ajuns să fie preocupat mai degrabă de propria imagine şi de comunicarea publică decât de rezolvarea problemelor din sistemul sanitar.

„În ultima vreme, nu ştiu dacă dumneavoastră aţi mai experimentat aşa ceva în istoria politică a României, dar atât de multe video-uri, filmate vertical, orizontal, cum doriţi, pe pagina Ministerului Sănătăţii, cred că nu sunt din 1990 până astăzi. Cred că vorbim despre un ministru obsedat de propria imagine şi asta nu ar fi în sine o problemă dacă am vedea şi probleme rezolvate. Dacă ne uităm la problemele mari din sănătate, vedem că ele, pe de o parte, sunt vechi, pe de altă parte, vedem aceleaşi reacţii şi vizavi de acele probleme, dar şi vizavi de oameni, ceea ce e şi mai periculos, pe care le-am văzut în istoria PSD”, a declarat fostul ministru al Sănătăţii.

Rogobete îşi cere scuze pacienţilor oncologici

În contextul controverselor, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le-a cerut scuze pacienţilor oncologici care întâmpină dificultăţi în găsirea medicamentelor prescrise. Într-o postare publicată luni pe Facebook, acesta a recunoscut că abordarea sa anterioară, axată pe datele privind stocurile, ar fi putut fi percepută ca lipsită de empatie.

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„Le cer scuze pacienţilor oncologici care, pe lângă diagnosticul şi tratamentele dificile prin care trec, sunt puşi în situaţia de a se îngrijora şi pentru disponibilitatea medicamentelor prescrise. Îmi dau seama că abordarea mea birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie. Nu aceasta a fost intenţia mea, nici pe departe”, a transmis ministrul.

Alexandru Rogobete a explicat că dificultăţile semnalate de pacienţi nu sunt generate neapărat de absenţa medicamentelor din depozite, ci şi de distribuţia neuniformă a stocurilor între farmacii.

Potrivit datelor prezentate de ministru, în Bucureşti şi Ilfov există 430 de farmacii care au în stoc medicamente pe bază de pregabalină, inclusiv Lyrica şi variantele generice, în concentraţiile de 75 mg, 150 mg şi 300 mg. La nivel naţional, 3.367 de farmacii au disponibile astfel de medicamente.

Peste 77.000 de cutii de medicamente, pentru suplimentarea stocurilor

Pentru remedierea situaţiei, ministrul a convocat o întâlnire de urgenţă cu reprezentanţii Asociaţiei Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România, ai Asociaţiei Farmaciilor şi Farmaciştilor din România, ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.

În urma discuţiilor, au fost stabilite două măsuri imediate. Prima vizează identificarea farmaciilor în care tratamentul este disponibil şi redistribuirea stocurilor către unităţile care se confruntă cu lipsuri.

A doua măsură presupune suplimentarea stocurilor farmaciilor cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conţin pregabalină, echivalentul a peste 2,5 milioane de capsule. În acest sens, Alexandru Rogobete a anunţat că a semnat un ordin de ministru.

Ministrul a mai precizat că notificările de discontinuitate a producţiei publicate de ANMDMR nu înseamnă automat că medicamentele respective nu se mai găsesc pe piaţă.

„Înţeleg însă că, pentru un pacient care îşi caută tratamentul, această explicaţie nu este suficientă. Ceea ce contează este să îl poată obţine la timp”, a subliniat Rogobete.

Acesta a dat asigurări că va urmări situaţia şi că va comunica măsurile luate şi rezultatele acestora, susţinând că prioritatea Ministerului Sănătăţii trebuie să fie accesul pacienţilor la tratamentele prescrise.

„Pacienţii au nevoie de acces la medicamente şi de siguranţa că îşi pot continua tratamentul prescris. Aceasta este prioritatea mea. Disputele politice pot aştepta!”, a transmis ministrul Sănătăţii.