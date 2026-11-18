Alexandru Rogobete, vizat de o moțiune simplă depusă de USR și PNL. Acuzațiile aduse ministrului Sănătății
USR și PNL au depus miercuri, în plenul Camerei Deputaților, o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Demersul a fost anunțat de deputatul USR Emanuel Ungureanu, care a prezentat și titlul documentului.
Moțiunea se intitulează „Un pacient nu poate înghiți un tabel, un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic”.
„Deputați din grupurile parlamentare USR și PNL depun moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete”, a declarat Emanuel Ungureanu în plenul Camerei Deputaților.