Omul de afaceri Ilie Potecaru, acuzat de DIICOT de implicarea în regizarea falsei întâlniri dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, are în spate afaceri de milioane de lei cu statul și o candidatură la Parlament. În urmă cu 14 ani, acesta denunța „minciuna organizată” din campaniile electorale.

Imaginile trucate publicate de Elena Lasconi, în campania electorală. Foto: Facebook

Ilie Potecaru, unul dintre cei cinci inculpați trimiși în judecată în dosarul fotografiilor trucate, prezentate de Elena Lasconi în campania pentru alegerile prezidențiale din mai 2025, este un om de afaceri cu interese în domeniul imobiliar, agricol și medical.

Acesta a fost trimis în judecată marți, 24 noiembrie 2026, de procurorii DIICOT, împreună cu Gheorghe-Liviu Bicuți, Andrei-Gabriel Bicuți, Mihai Cojocaru și Marius-Adrian Dobre, potrivit unor surse judiciare.

Trimiși în judecată în dosarul fotografiilor trucate din campania prezidențială

Potrivit DIICOT, cei cinci inculpați, cu vârste cuprinse între 26 și 53 de ani, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie în forma instigării la comiterea infracțiunii de comunicare de informații false.

Ilie Potecaru in timpul campaniei electorale. Foto: Agrointel

Gruparea ar fi fost constituită în martie 2025, cu scopul realizării unui material video care să prezinte o presupusă întâlnire secretă între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații.

„Astfel, pe parcursul lunii aprilie 2025, inculpații au finanțat și produs materialul video, iar pentru atingerea scopului comun, dar acționând pe paliere diferite, sub coordonarea inculpatului în vârstă de 53 de ani, membrii grupului infracțional organizat au închiriat spațiul în care au realizat filmările, au contractat serviciile unor persoane specializate (actori, costumier, machior), au montat materialul video, au realizat fotografii din acesta și le-au prelucrat”, se arată în comunicatul DIICOT din 24 noiembrie 2026.

Anchetatorii arătau că aceștia au făcut eforturi financiare și logistice pentru ca materialul finit să fie cât mai real posibil.

„Actorii au fost machiați în mod profesionist, astfel încât să semene cât mai bine cu persoanele reale, au fost folosite același tip de autoturisme utilizate de persoanele reale, filmarea a fost realizată pe timp de noapte, de la distanță, cu lumină redusă, iar ulterior editată, prin aplicarea unor imagini ale fețelor persoanelor reale”, au precizat procurorii.

Cinci fotografii extrase din materialul video i-au fost transmise prin e-mail Elenei Lasconi, care le-a publicat pe Facebook la 1 mai 2025, cu trei zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, fără să cunoască, potrivit anchetatorilor, caracterul lor fals.

Dosarul penal a fost înaintat Curții de Apel București. Cei cinci inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Afacerile imobiliare și ridicarea mașinilor din București

Licențiat în Drept, Ilie Potecaru a intrat în anii 2000 în afaceri în domenii diverse, de la tranzacții imobiliare și case de amanet până la ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar.

Potrivit unei investigații publicate de RISE Project, omul de afaceri a cumpărat trei hectare de teren retrocedat în București, la un preț de cinci euro pe metru pătrat. În noiembrie 2006, acesta a vândut două hectare unei companii imobiliare israeliene pentru 5,2 milioane de euro.

În 2008, Potecaru era implicat intr-o societate care a obținut prin negociere directă, dreptul de a ridica autovehiculele parcate neregulamentar în Sectorul 6 al Capitalei, în cadrul unui proiect-pilot inițiat în timpul mandatului primarului Cristian Poteraș. După aproape un an, relata Jurnalul Național, firma ridica aproximativ 40 de mașini zilnic, încasând circa 20.000 de lei pe zi, iar jurnaliștii estimau că, în primele luni de derulare a contractului, societatea încasase peste 4,4 milioane de lei.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 6 justificau la acea vreme negocierea directă prin urgența asigurării serviciului, până la organizarea unei licitații.

Candidatul la Parlament care denunța „minciuna organizată”

În 2012, Ilie Potecaru a încercat să intre în Parlamentul României. Omul de afaceri a candidat pentru Camera Deputaților din partea Partidului Poporului – Dan Diaconescu (PP-DD), în Colegiul 21 din Sectorul 5 al Capitalei.

În timpul campaniei electorale, acesta a promovat o inițiativă „Legea Potecaru”, prin care susținea că va pune capăt traseismului politic. La 3 decembrie 2012, cu șase zile înaintea alegerilor parlamentare, le-a adresat celorlalți candidați o scrisoare deschisă.

„Doresc să vă aduc la cunoștință proiectul meu, prin care vom putea pune capăt traseismului politic. În prezent, nimeni și nimic nu-i poate opri pe politicieni să mintă, să promită și să nu își respecte promisiunile. Orice campanie electorală, de la Revoluție până astăzi, a fost și este un prilej de minciună organizată. Acest lucru este posibil pentru că nu există niciun mecanism prin care politicienii să poată fi trași la răspundere pentru promisiunile neonorate”, arăta Ilie Potecaru.

Soluția propusă de omul de afaceri era ca parlamentarii care doreau să obțină un nou mandat să fie obligați să candideze în același colegiu electoral.

„Prin acest demers moral, parlamentarii vor putea fi judecați de propriul electorat și nu vor mai putea fugi de răspundere”, adăuga candidatul PP-DD, care nu a reușit însă să obțină un mandat de parlamentar.

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Restaurantul „Bârlogul Lupilor”, menționat într-un dosar DNA

În 2015, numele lui Ilie Potecaru apărea în presa centrală în contextul anchetei DNA care viza conducerea Oficiului Național pentru Protecția Martorilor (ONPM).

Restaurantul „Bârlogul Lupilor”, a cărui marcă era înregistrată de Ilie Potecaru, fusese locul unei întâlniri între șeful instituției, Adrian Augustin Bărăscu, și doi deputați. Întâlnirea avea legătură cu promovarea unui proiect legislativ prin care conducerea ONPM urmărea obținerea autonomiei instituției.

„Demnitarii au fost convocați de patronul restaurantului «Bârlogul lupilor»”, informa atunci Evenimentul zilei, identificându-l pe Ilie Potecaru drept patronul localului.

În același restaurant, șeful ONPM le-ar fi solicitat subordonaților să îi aducă pentru verificare și semnare documente oficiale, unele dintre acestea fiind clasificate.

Potrivit surselor citate atunci de publicație, Ilie Potecaru ar fi fost audiat la DNA. Omul de afaceri nu s-a numărat însă printre cei 11 inculpați trimiși în judecată în februarie 2016. Dosarul s-a încheiat definitiv în septembrie 2022, prin încetarea procesului penal față de zece inculpați, ca urmare a prescripției răspunderii penale, și achitarea celui de-al unsprezecelea.

Omul de afaceri investise între timp și în agricultură. Începând din 2014, acesta cumpărase terenuri în localitatea Cojani, din apropierea orașului Târgu Cărbunești, în județul Gorj.

În martie 2016, publicația Agrointeligența relata că Ilie Potecaru investise 800.000 de euro într-o fermă de animale și intenționa să înființeze o plantație ecologică de cătină de 40 de hectare. Valoarea investiției, împreună cu o viitoare unitate de procesare, era estimată la 1,6 milioane de euro.

„Piața de desfacere este România, căci vreau ca românii să fie sănătoși! Și vorbesc serios. Cătina de la Cojani va fi bio 100%”, declara Ilie Potecaru, potrivit Agrointeligența.

Firmele familiei Potecaru și contractele de milioane de lei cu statul

În ultimii ani, Ilie Potecaru și membrii familiei sale au deținut participații sau funcții de conducere în mai multe societăți comerciale. Printre acestea sunt Lamed Romania SRL, Lamed Expert SRL, Euromellis Natura SRL, Dabri Company SRL, BWD Invest SRL și Sinofarm Romania SRL.

În decembrie 2024, NMD Zet Zone SRL, deținută în proporție de 95% de fostul socru al lui Potecaru, Marin Alexandru Lazăr, a obținut, în asociere cu Creative & Innovative Management SRL, firma lui Gheorghe-Liviu Bicuți, un contract de peste 5,34 milioane de lei pentru furnizarea a opt aparate de dializă, a unei stații de osmoză inversă și a echipamentelor auxiliare Spitalului Județean Ilfov.

Societatea Renamed Farma SRL a sesizat DNA, reclamând condițiile restrictive de atribuire și prețurile de șase ori mai mari decât cele ale pieței, relata Libertatea în aprilie 2026. Oferta sa, de 1,11 milioane de lei, fără TVA, nu a mai ajuns să fie evaluată financiar. Din competiție ar fi fost eliminată și Direct Pharma Logistics SRL, reprezentant al producătorului Fresenius Medical Care.

Potrivit surselor Adevărul, aparatura și serviciile aferente ar fi fost achiziționate ulterior de la B. Braun Medical pentru aproximativ 1,16 milioane de lei, cu TVA, cu peste 4,18 milioane de lei mai puțin decât valoarea contractului cu spitalul.

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După încasarea banilor de la spital, firma lui Bicuți ar fi transferat peste trei milioane de lei către NMD Zet Zone SRL. Fostul socru al lui Potecaru ar fi încasat dividende de aproape 1,3 milioane de lei, din care 1,25 milioane de lei ar fi ajuns la fiica sa, fosta soție a omului de afaceri.

Aceasta i-ar fi acordat ulterior lui Potecaru un împrumut de 1,5 milioane de lei. În aceeași zi, omul de afaceri ar fi achitat aproape 4,78 milioane de lei către PSV Company SA, plățile totale către societate ajungând la 5,31 milioane de lei, pentru valorificarea unei creanțe asociate unor imobile.

Legăturile cu șefii spitalului și alte contracte de milioane de lei

Potrivit surselor Adevărul, procurorii DNA ar fi efectuat săptămâna trecută percheziții în ancheta privind achiziția aparaturii de dializă, fiind vizați Ilie Potecaru, Gheorghe-Liviu Bicuți și persoane din conducerea Spitalului Județean Ilfov.

Potecaru ar fi avut relații apropiate cu managerul spitalului, Daniel Florescu, care a aprobat raportul procedurii de achiziție. Florescu a fost asociat în Kin Marketing and Sales SRL, firmă preluată ulterior de soția sa, al cărei sediu s-ar afla pe un teren aparținând fostului socru al lui Potecaru. Acesta ar fi purtat discuții în timpul licitației și cu directorul de îngrijiri al spitalului, Alina Elena Ivanovici.

În martie 2025, Natalia-Mădălina Dan, asociată în NMD Zet Zone SRL, a înființat Asset Solution SRL. Firma ar fi primit peste două milioane de lei prin transferuri de la NMD Zet Zone, Natalia Dan și Sinofarm Romania SRL, obținând ulterior contracte de aproape cinci milioane de lei, fără TVA, pentru digitalizarea spitalului, instruirea personalului și securitatea informatică.

În iulie 2026, Parchetul European a efectuat percheziții într-un dosar privind suspiciuni de fraudă într-un proiect medical de patru milioane de euro. Printre firmele percheziționate s-ar fi numărat și societatea lui Bicuți, potrivit G4Media.

În septembrie 2026, NMD Zet Zone SRL a obținut un contract de aproximativ 337.000 de lei pentru servicii de curățenie în Sectorul 1, în asociere cu PHG Waste Management SRL, firma controlată de soția patronului Realitatea TV, Maricel Păcuraru. Primăria a justificat atribuirea temporară prin contestarea unei licitații.