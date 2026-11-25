Alice Weidel, lidera partidului de extremă dreapta AfD, a lansat miercuri un nou atac la adresa cetățenilor români și bulgari, în timpul unui discurs susținut în Bundestag, în cadrul dezbaterilor privind bugetul Germaniei.

Alice Weidel (centru) nu este la primul discurs de acest gen Foto: Alice Weidel (centru) nu este la primul discurs de acest gen

În intervenția sa, Weidel a criticat politica socială și de migrație a guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz, acuzând executivul că împovărează contribuabilii germani prin creșterea cheltuielilor publice și a prestațiilor sociale, potrivit Mediafax.

Referindu-se la plata alocațiilor pentru copiii care locuiesc în afara Germaniei, lidera AfD a declarat:

„Plățile de alocații pentru copiii din străinătate au crescut de zece ori în numai câțiva ani, ajungând la peste o jumătate de miliard de euro anual. Nimeni nu știe prea bine dacă acești copii există cu adevărat”.

Politiciana a continuat cu o afirmație care vizează direct cetățenii români și bulgari:

„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din ajutoarele venite din Germania”.

Potrivit discursului său, această situație ar ilustra, în opinia AfD, problemele sistemului german de protecție socială și lipsa de reacție a autorităților federale.

Nu este prima ieșire publică pe această temă

Declarațiile din Bundestag vin la mai puțin de o lună după un alt mesaj controversat al liderului AfD. La sfârșitul lunii octombrie, Alice Weidel susținea pe platforma X că „tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social”, făcând referire la alocații, ajutoare sociale și servicii medicale.

Ea afirma atunci că numai în orașul Magdeburg cheltuielile asociate acestor prestații ar fi crescut până la trei milioane de euro anual, declarațiile sale generând reacții critice inclusiv în România.

Acuzații repetate la adresa românilor și bulgarilor

Retorica liderului AfD față de cetățenii din Europa de Est nu este nouă. În 2019, Alice Weidel a acuzat românii și bulgarii de „turism social”, după o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene privind alocațiile pentru copii. Ulterior, aceasta a susținut din nou că nivelul prestațiilor sociale reprezintă principalul motiv pentru care cetățeni din cele două țări aleg să se stabilească în Germania.

Ce măsuri propune AfD

În discursul de miercuri, lidera AfD a pledat pentru restrângerea accesului la beneficiile sociale, controale mai stricte la frontiere și accelerarea expulzărilor persoanelor care nu au drept de ședere.

„Prestații sociale integrale doar pentru cei care contribuie la sistem”, a declarat Alice Weidel, prezentând una dintre principalele propuneri promovate de formațiunea sa.