Compania aeriană Air Serbia ar urma să primească un sprijin financiar de 300.000 de euro de la Consiliul Județean Cluj pentru lansarea zborurilor directe între Belgrad și Cluj-Napoca. Banii ar urma să fie acordați printr-un mecanism de ajutor de minimis, iar plata va depinde de operarea efectivă a curselor și de respectarea frecvențelor anunțate. Programul nu este încă aprobat: propunerea trebuie să primească avizul Consiliului Concurenței și să fie adoptată de Consiliul Județean.

Aeroportul Cluj Foto: arhivă

Potrivit informațiilor publicate de BoardingPass, sprijinul financiar pentru Air Serbia este de 300.000 de euro. Consiliul Județean Cluj a anunțat că va prevedea în bugetul pentru 2027 această sumă pentru mecanismul de atragere a unor noi rute aeriene, prima vizată fiind legătura Cluj-Belgrad.

Zborurile directe vor începe la 31 mai 2027 și vor fi operate de patru ori pe săptămână, în zilele de luni, joi, vineri și sâmbătă. Compania va folosi aeronave ATR 72, cu o capacitate de 72 de locuri.

Pentru pasagerii din Transilvania, ruta va însemna nu doar acces direct în capitala Serbiei, ci și posibilitatea de a continua călătoria din Belgrad spre destinații din Europa, America de Nord și Asia, prin rețeaua Air Serbia.

De ce oferă Consiliul Județean bani companiei aeriene

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat pe 24 noiembrie pregătirea unui program de sprijin financiar pentru companiile aeriene care deschid rute noi de pe aeroportul clujean.

Administrația județeană urmărește să atragă legături aeriene pe care operatorii nu le consideră suficient de rentabile pentru a le lansa fără sprijin. În primele luni de funcționare, o rută nouă poate avea un număr mai mic de pasageri, iar veniturile din bilete pot să nu acopere toate costurile companiei.

Prin ajutorul financiar, autoritățile vor să reducă riscul comercial al operatorului și să încurajeze menținerea zborurilor până când ruta poate atrage suficienți pasageri.

Potrivit Consiliului Județean, banii nu vor fi virați integral în avans. Plata va fi făcută în tranșe și va depinde de indicatori verificabili, printre care efectuarea zborurilor și menținerea frecvențelor stabilite.

Mecanismul se bazează pe Regulamentul european 2023/2831 privind ajutoarele de minimis. Înainte de adoptarea prin hotărâre a Consiliului Județean, propunerea trebuie transmisă Consiliului Concurenței pentru avizare.

Belgradul devine o poartă de legătură spre America de Nord și Asia

Air Serbia este compania aeriană națională a Serbiei și operează de pe aeroportul Nikola Tesla din Belgrad. Rețeaua sa cuprinde peste 100 de destinații, iar capitala Serbiei funcționează ca principal punct de transfer pentru pasagerii care continuă călătoria cu aceeași companie.

De pe aeroportul din Belgrad, pasagerii care pleacă din Cluj vor putea avea conexiuni către orașe precum New York, Chicago și Toronto, dar și către destinații din Asia și Orientul Mijlociu. Printre destinațiile anunțate de companie pentru 2027 se numără și Miami.

Air Serbia operează deja zboruri către București. Cluj-Napoca va deveni a doua destinație din România inclusă în rețeaua sa, potrivit companiei.

Noua rută este programată cu patru frecvențe săptămânale. Zborurile vor fi operate cu aeronave ATR 72, mai mici decât avioanele folosite de companie pe cursele lung-curier. Capacitatea de 72 de locuri înseamnă că, la frecvența anunțată, vor exista patru plecări săptămânale din fiecare direcție.

Aeroportul Cluj a depășit 3,5 milioane de pasageri în 2025

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a înregistrat în 2025 un trafic de 3.582.134 de pasageri, cu aproximativ 10% peste nivelul din 2024, când au fost înregistrați 3.266.447 de pasageri. A fost cel mai bun an din istoria aeroportului, potrivit raportului de activitate al instituției.

Aeroportul clujean este al doilea din România după numărul de pasageri, după cel din Otopeni. În 2025 au fost operate peste 30.000 de zboruri, iar traficul de pasageri pe cursele charter a depășit 300.000 de persoane.

Extinderea rețelei de destinații este una dintre direcțiile prin care administrația aeroportului urmărește să crească traficul. În paralel, Consiliul Județean pregătește investiții în infrastructură, inclusiv patru noi poziții de staționare pentru aeronave, extinderea terminalului de sosiri și dezvoltarea activității cargo.

Un alt proiect important este prelungirea pistei de la lungimea actuală la 3.400 de metri. Lucrările de deviere și amenajare a malurilor Someșului Mic, necesare pentru proiect, au ajuns la aproximativ 80%, iar autoritățile au început pregătirea licitației pentru extindere.