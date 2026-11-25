O nouă propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc a fost depusă miercuri la Camera Deputaților de deputatul UDMR Kulcsár-Terza József-György și deputatul neafiliat Zakarias Zoltán.

Proiectul a fost depus la Camera Deputaților Foto: FB Camera Deputaților

Potrivit expunerii de motive, proiectul urmărește punerea în aplicare a solicitărilor formulate de autoritățile locale din zonă, după ce 63 de administrații locale au adoptat hotărâri prin care au cerut Parlamentului și Guvernului înființarea unei regiuni administrative denumite „Ținutul Secuiesc”, care să beneficieze de statut autonom în baza unei legi organice, relatează News.ro.

Inițiatorii susțin că adoptarea proiectului ar contribui la consolidarea relațiilor dintre români și maghiari.

„Recunoaşterea şi acordarea autonomiei teritoriale a Ţinutului Secuiesc ar duce la o reală reconciliere româno-maghiară”, se arată în document.

Autorii proiectului afirmă că statutul propus reprezintă „reglementarea revendicărilor referitoare la autonomia teritorială” și ar oferi „garanţiile necesare şi cadrul adecvat prosperării regiunii autonome”, precum și protejării identității maghiare a secuimii.

149 de localități incluse în proiect

Potrivit expunerii de motive, anexa proiectului cuprinde 149 de unități administrativ-teritoriale, iar inițiatorii susțin că 63 dintre acestea au adoptat deja petiții prin care solicită crearea unei regiuni administrative autonome.

În document se arată că regiunea propusă „să fie denumită Ţinutul Secuiesc” și „să cuprindă toate localităţile din anexa la prezentul memorandum, numai aceste localităţi”.

Parlamentarii argumentează că Ținutul Secuiesc reprezintă o regiune cu particularități istorice și culturale distincte.

„Ţinutul Secuiesc este un teritoriu al României care diferă de celelalte regiuni ale ţării nu numai din cauza componenţei etnice, ci şi datorită faptului că, în decursul istoriei, şi-a păstrat întotdeauna un statut specific”, susțin aceștia.

Invocă modele europene de autonomie

Inițiatorii proiectului afirmă că revendicarea autonomiei teritoriale este în concordanță cu exemple existente în alte state europene, precum Tirolul de Sud din Italia, Insulele Åland din Finlanda, regiunile flamandă și valonă din Belgia, dar și Găgăuzia din Republica Moldova sau Voivodina din Serbia.

Potrivit documentului, „secuimea, populaţia autohtonă cu identitate naţională maghiară, majoritară în Ţinutul Secuiesc, revendică autonomia teritorială a acestei regiuni” în baza unor documente și practici europene.

Autorii mai susțin că autonomia teritorială practicată în trecut în regiune are rădăcini istorice care datează din secolul al XIII-lea.

„Nu este nicidecum vorba că Ținutul Secuiesc s-ar rupe de România”

Inițiatorii încearcă să respingă una dintre principalele critici aduse proiectelor similare promovate în trecut.

„Prin adoptarea prezentei legi, nu este nicidecum vorba că Ţinutul Secuiesc s-ar rupe de România, cum susţin oponenţii autonomiei”, se precizează în expunerea de motive.

Parlamentarii invocă, de asemenea, documente ale CSCE, recomandări ale Consiliului Europei și rezoluții ale Parlamentului European privind protecția minorităților naționale și formele de autonomie locală sau regională.

Potrivit inițiatorilor, autonomia regională trebuie să funcționeze în cadrul statului român și cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a acestuia.