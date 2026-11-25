Notarii publici vor beneficia de protecție penală similară celei acordate judecătorilor și procurorilor în cazul agresiunilor comise în legătură cu exercitarea atribuțiilor profesionale. Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care extinde infracțiunea de ultraj judiciar și asupra acestei categorii profesionale.

Notarii publici vor beneficia de protecție penală. Foto: Shutterstock

Proiectul de lege, înregistrat cu numărul PL-x 482/2026, completează articolul 279 din Codul penal, astfel încât notarii publici să fie incluși printre persoanele protejate de prevederile referitoare la ultrajul judiciar. Inițiativa a fost aprobată cu 278 de voturi „pentru”. Un singur deputat nu a votat, scrie Agerpres.

De ce au nevoie notarii de protecție suplimentară

În expunerea de motive, inițiatorii arată că notarii publici se confruntă frecvent cu situații conflictuale, în special atunci când refuză să îndeplinească acte nelegale sau trebuie să gestioneze interese divergente.

Printre exemplele menționate se numără procedurile de succesiune, partaj și cele din domeniul dreptului familiei. În anumite cazuri, notarii trebuie să protejeze interesele unor persoane vulnerabile, precum vârstnicii, minorii sau adulții pentru care au fost dispuse măsuri de ocrotire.

De asemenea, documentul subliniază că atribuțiile notarilor s-au extins în domenii sensibile, precum prevenirea și combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale și a finanțării terorismului, ceea ce îi poate expune la niște riscuri suplimentare.

„Pe termen lung, această măsură va contribui la consolidarea încrederii publicului în funcționarea justiției, în sens larg, prin întărirea respectului față de cei care asigură stabilitatea și certitudinea raporturilor juridice”, se mai spune în expunerea de motive.

Legea nu are impact bugetar

Potrivit expunerii de motive, propunerea legislativă nu implică un impact asupra bugetului de stat. Inițiatorii susțin că măsura urmărește descurajarea comportamentelor violente sau intimidante îndreptate împotriva notarilor în timpul exercitării profesiei.

Pe termen lung, modificarea ar urma să contribuie la consolidarea încrederii publicului în funcționarea justiției și la respectarea celor care asigură stabilitatea și certitudinea raporturilor juridice.

Camera Deputaților este for decizional în cazul acestui proiect de lege.