Ioana Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului condus de Ilie Bolojan, povestește că ședințele coaliției PSD-PNL-USR-UDMR erau marcate de tergiversări, informații false lansate pe surse și schimbări de atitudine în rândul liderilor politici. Dogioiu lansează critici dure la adresa liderului Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu.

Claudiu Manda, Sorin Grindeanu și Marian Neacșu, FOTO Captură video Foto: Captură video FB PSD

Într-un interviu acordat Podcasturilor Cotidianul, Dogioiu afirmă că în perioada în care a participat la ședințele coaliției PSD-PNL-USR-UDMR au existat numeroase informații false care ajungeau în spațiul public.

„Din ședințele coaliției ieșeau tot felul de minciuni înfiorătoare date pe surse, care nu aveau nicio legătură cu realitatea”, a declarat Ioana Dogioiu.

Potrivit acesteia, atmosfera din coaliție era una dominată de amânări și blocaje, iar deciziile importante erau împinse constant pentru o dată ulterioară.

„Frână, frână”, descrie ea atitudinea din negocieri, susținând că astfel „s-au lălăit deciziile săptămâni, săptămâni, săptămâni”.

Fosta purtătoare de cuvânt a fostului Executiv condus de Ilie Bolojan a relatat că, la început, liderul PSD Sorin Grindeanu participa la ședințe alături de Marian Neacșu și de miniștrii responsabili de domeniile aflate pe agenda discuțiilor.

„Se plictisea în mod evident” și „nu înțelegea până la capăt ce se discuta acolo”, a spus ea, adăugând că acesta „se baza pe ce îi explica domnul Neacșu”.

În opinia sa, Marian Neacșu era cel care înțelegea cel mai bine dosarele discutate în interiorul coaliției.

„Manda îl talona pe domnul Grindeanu în absolut tot”

Dogioiu susține că dinamica ședințelor s-a modificat odată cu apariția lui Claudiu Manda la reuniunile coaliției.

„Atunci s-a schimbat calimera”, afirmă aceasta.

Deși spune că senatorul PSD intervenea rar în discuții, influența sa ar fi fost vizibilă.

„Eu nu l-am auzit pe domnul Manda la ședințele coaliției spunând mai mult de 15 vorbe în total”, a relatat Dogioiu.

În același timp, ea susține că Manda „îl talona pe domnul Grindeanu în absolut tot ce spunea domnul Grindeanu, în tot ce făcea”.

Potrivit fostei purtătoare de cuvânt, după acel moment și comportamentul liderului PSD s-ar fi schimbat:

„Tonul domnului Grindeanu s-a schimbat”.

Ioana Dogioiu susține că liderul social-democrat a început să transforme ședințele coaliției în tribune politice.

„Domnul Grindeanu începea să țină speech-uri în ședințele de coaliție fix cum le ține la televizor”, a declarat Dogioiu.

„Domnul Bolojan era foarte răbdător”

În contrast, fostul premier Ilie Bolojan este descris de aceasta drept un lider dispus să asculte și să negocieze.

„Domnul Bolojan era foarte răbdător”, a afirmat Ioana Dogioiu, respingând acuzațiile potrivit cărora acesta ar fi condus coaliția într-o manieră autoritară.