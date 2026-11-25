Premierul Luca Niculescu a transmis miercuri, 25 noiembrie, un mesaj după ce Camera Deputaților a adoptat moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Șeful Guvernului a precizat că respectă dreptul parlamentarilor de a iniția astfel de demersuri, dar a subliniat că prioritatea Executivului trebuie să rămână găsirea soluțiilor pentru problemele din sistemul medical.

Premierul Luca Niculescu Foto: Facebook/Luca Niculescu

Moțiunea simplă prin care se cere demiterea ministrului PSD al Sănătății a fost adoptată cu 154 de voturi de plenul Camerei Deputaților. În urma votului, Alexandru Rogobete a anunțat că nu intenționează să demisioneze.

În prima sa reacție, premierul Luca Niculescu a afirmat că atât Guvernul, cât și partidele din Opoziție sunt preocupate de situația din sănătate și că eforturile politice ar trebui concentrate asupra rezolvării problemelor.

„Respect dreptul democratic al parlamentarilor de a iniția moțiuni împotriva membrilor Guvernului, precum și opiniile lor politice. Atât Guvernul, cât și partidele din Opoziție sunt preocupate de problemele din sănătate, iar eforturile noastre trebuie orientate către soluții. Ca prim-ministru, obiectivul meu este ca pacienții români să fie tratați în condiții cât mai bune în spitale și să aibă acces la tratamente și la medicamente. În ultimii ani s-au acumulat multe probleme, iar constrângerile bugetare și-au pus amprenta și asupra domeniului medical”, a transmis premierul.

Luca Niculescu: „Sănătatea este o prioritate a acestui Guvern”

Șeful Executivului a amintit și măsurile financiare adoptate pentru susținerea sistemului sanitar. Potrivit acestuia, la rectificarea bugetară au fost alocate fonduri suplimentare pentru sănătate, iar Guvernul a aprobat un mecanism de redistribuire a economiilor bugetare pentru acoperirea obligațiilor de plată.

„De aceea, la rectificarea bugetară am alocat o finanțare consistentă pentru sănătate, ca să asigurăm continuitatea serviciilor medicale. Ieri, în ședința de Guvern, am aprobat printr-o ordonanță de urgență un mecanism care permite redistribuirea economiilor bugetare pentru acoperirea obligațiilor de plată, inclusiv pentru finanțarea serviciilor medicale și a medicamentelor.

Vom continua investițiile în modernizarea și dotarea unităților sanitare, pentru că românii au nevoie de un sistem de sănătate în care să aibă încredere. Sprijin toate eforturile pe care ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le face pentru a crește calitatea serviciilor medicale și a tratamentelor necesare pacienților. Sănătatea este o prioritate a acestui Guvern”, a precizat premierul Luca Niculescu.