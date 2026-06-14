Mizele din spatele desemnării lui Adrian Veștea. Cum vrea Nicușor Dan să blocheze anticipatele și să izoleze AUR

Adrian Veștea este propunerea surpriză a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Desemnarea rapidă a prim-vicepreședintelui PNL deschide o cursă contra cronometru pentru formarea guvernului, miza majoră fiind blocarea unei crize politice prelungite care ar putea propulsa AUR și forțele radicale în sondaje.

Într-o analiză pentru „Adevărul”, George Jiglău, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai, explică mizele politice ale acestei mutări și avertizează asupra efectelor pe care le poate avea prelungirea crizei guvernamentale.

Un premier liberal acceptabil pentru PSD

Prin renunțarea la varianta unui premier tehnocrat, Nicușor Dan a ales o soluție cu o logică politică precisă, desemnarea unui liberal care poate fi acceptat și de PSD. Potrivit unor surse politice, Adrian Veștea este perceput drept un politician cu relații funcționale în zona administrației locale, inclusiv cu lideri social-democrați, consolidate în perioada în care a condus Ministerul Dezvoltării. George Jiglău consideră că alegerea nu este complet surprinzătoare, chiar dacă o parte a spațiului public se aștepta la un nume din PSD.

„Există totuși un element de surpriză prin faptul că mulți se așteptau la o nominalizare din zona PSD. În schimb, a fost aleasă o variantă din PNL. Dar nici asta nu este complet neașteptată. În partid exista deja o tabără care se delimitase de linia lui Ilie Bolojan încă din perioada de după moțiunea de cenzură. Nu aș spune că vorbim despre un politician apropiat de PSD, ar fi o exagerare. Mai degrabă este exponentul unui tip de politician format în partidele clasice, foarte bine conectat la mecanismele administrației locale și centrale”, a explicat George Jiglău.

Tensiunile din interiorul PNL au rădăcini mai vechi, explică analistul, fiind alimentate de nemulțumirile aleșilor locali față de stilul de conducere al lui Ilie Bolojan.

„De mai bine de jumătate de an se acumulau tensiuni în jurul lui Ilie Bolojan. În PNL exista o categorie importantă de aleși locali, primari și președinți de consilii județene, care considerau că stilul său de conducere le limitează accesul la resurse și fonduri. Nemulțumirea aceasta a crescut în paralel cu nemulțumirea PSD și a devenit una dintre principalele linii de fractură din partid”, a explicat profesorul de științe politice.

O mutare care reconfigurează raporturile de forță din PNL

Desemnarea lui Adrian Veștea este interpretată ca o provocare directă în interiorul PNL și ca o repoziționare într-un partid marcat de tensiuni interne. Miza este dacă tabăra favorabilă noului premier desemnat va reuși să coaguleze suficient sprijin pentru a influența formarea unei majorități parlamentare.

„Dacă tabăra care îl susține pe Veștea reușește să coaguleze suficient sprijin, atunci am putea avea un nou guvern. Dacă însă Bolojan, împreună cu lideri precum Ciprian Ciucu și Adrian Veștea, reușesc să mențină această grupare în poziție marginală, atunci întreaga mișcare s-ar putea întoarce împotriva președintelui. În acel scenariu, Ilie Bolojan ar ieși și mai întărit politic decât este astăzi”, a afirmat George Jiglău.

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Îl va susține USR pe Nicușor Dan sau merge în opoziție?

În acest context, USR se află într-o poziție dificilă, prins între loialitatea față de președintele Nicușor Dan și poziția propriului său electorat. George Jiglău apreciază că formațiunea condusă de Dominic Fritz este puțin probabil să susțină până la capăt această nominalizare.

„Dacă PNL se rupe, o construcție politică între aripa Bolojan și USR devine foarte plauzibilă. Dacă PNL rămâne unit în jurul lui Bolojan și doar câțiva parlamentari pleacă alături de Veștea, întrebarea privind poziționarea USR rămâne la fel de importantă. Personal, nu cred că USR va merge până la capăt cu această nominalizare. Iar asta ar însemna o ruptură între partid și Nicușor Dan”, a apreciat profesorul de la Universitatea Babeș-Bolyai.

Pericolul alegerilor anticipate

În cazul în care desemnarea lui Adrian Veștea nu va duce la formarea unui guvern, România ar putea intra în scenariul alegerilor anticipate, cu efecte politice greu de anticipat.

„După ceea ce s-a întâmplat astăzi, cred că șansele alegerilor anticipate cresc. Dacă PNL nu se rupe și USR nu susține propunerea președintelui, șansele ca noul guvern să treacă de Parlament devin reduse. Desigur, mai contează și componența cabinetului, programul de guvernare și poziția UDMR. Însă, în acest moment, scenariul anticipatelor este mai probabil decât era ieri”, a explicat George Jiglău.

Potrivit acestuia, miza reală depășește simpla formare a unui guvern funcțional.

„Marea problemă a acestei perioade nu este doar întârzierea unor reforme sau a unor finanțări europene. Problema este climatul general de incertitudine. Au existat incidente de securitate, tensiuni instituționale și o lipsă de claritate privind cine comunică și cine ia deciziile importante. Acest sentiment de nesiguranță se acumulează atât în societate, cât și în relația cu partenerii externi”, a avertizat profesorul de științe politice.

AUR, principalul beneficiar al instabilității politice

George Jiglău atrage atenția că prelungirea crizei politice poate favoriza formațiunile antisistem, în special AUR, însă ascensiunea acestuia nu este determinată exclusiv de contextul actual.

„Nu cred că eventualul său succes electoral ar fi cauzat direct de actuala criză politică. AUR operează într-o zonă de electorat distinctă, cu propriile dinamici și propriile canale de mobilizare. Chiar și în condițiile unei guvernări stabile și eficiente, cred că partidul ar continua să crească. De aceea, relația de cauzalitate dintre actuala criză și scorul electoral al AUR trebuie privită cu multă prudență”, a explicat George Jiglău.