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Crin Antonescu, despre tensiunile apărute în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „România e în criză”, dar „în PNL e o luptă”

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Crin Antonescu, fost președinte al PNL, reacționează în contextul conflictului intern generat de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru și face un apel la responsabilitate politică, într-un moment pe care îl consideră critic pentru România.

Crin Antonescu indică existența unei polarizări interne în PNL. FOTO Inquam Photos / Miruna Turbatu
Crin Antonescu indică existența unei polarizări interne în PNL. FOTO Inquam Photos / Miruna Turbatu

Într-o declarație pentru Gândul, Antonescu subliniază că prioritatea ar trebui să fie stabilitatea guvernamentală, nu disputele interne sau calculele de partid.

Antonescu atrage atenția că „România e în criză” și „are nevoie de cel mai bun guvern posibil, în cel mai scurt timp”, insistând că interesul public trebuie să primeze în fața rivalităților politice.

Fostul lider liberal confirmă însă faptul că în interiorul PNL există un conflict deschis, generat de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea.

„Da, în PNL e o luptă”, afirmă Antonescu.

Declarațiile sale vin într-un moment în care Partidul Național Liberal este profund divizat. Pe de o parte, conducerea centrală, în frunte cu Ilie Bolojan, a catalogat desemnarea lui Adrian Veștea drept un „act ostil” și o încercare de destabilizare a partidului. Pe de altă parte, mai mulți lideri din teritoriu au ales să sprijine propunerea, conturând astfel o falie tot mai vizibilă între structurile partidului.  

Fostul președinte al PNL face o distincție clară între o confruntare pentru funcții și una de natură ideologică, sugerând că adevărata miză ar putea fi direcția politică a partidului. â

În cazul în care disputa depășește nivelul pozițiilor administrative, atunci, spune el, devine o chestiune esențială pentru viitorul PNL..

„Dacă e și o luptă pentru identitatea partidului, între conservatori și soroșistii post-bășiști, e de importantă majoră si le doresc succes conservatorilor”, spune fostul președinte PNL.

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