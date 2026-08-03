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Cum descrie presa străină operațiunea spectaculoasă din România pentru creșterea debitului Dunării

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Operațiunea de detonare a unei stânci pentru creșterea debitului Dunării și asigurarea alimentării cu apă a Centralei Nucleare de la Cernavodă, desfășurată de autoritățile române luni, 3 august, a atras atenția presei internaționale. 

Forțele Navale Române au reușit să disloce stânca Pârjoaia, din zona brațului Bala, ca să devieze un volum mai mare de apă către Dunărea Veche și Centrala de la Cernavodă. Intervenția a devenit unul dintre cele mai mediatizate exemple ale impactului secetei și crizei energetice asupra infrastructurilor critice din Europa, presa internațională prezentând-o ca pe o măsură excepțională.

FOTO INQUAM Photos / George Calin
FOTO INQUAM Photos / George Calin

Publicații și agenții de presă importante, printre care The Guardian, Reuters, Le Figaro și Bloomberg, au relatat despre detonarea controlată a unei formațiuni stâncoase care bloca circulația apei către unul dintre brațele fluviului, relatează News.ro.

Le Figaro: Explozie pentru salvarea alimentării cu apă a centralei

Cotidianul francez Le Figaro scrie că forțele navale române au efectuat o „explozie controlată” în albia Dunării pentru a crește debitul unui braț al fluviului și pentru a asigura alimentarea cu apă a centralei de la Cernavodă.

Publicația notează că intervenția a mobilizat peste 100 de militari și specialiști în geniu militar, după ce o formațiune stâncoasă de mari dimensiuni a blocat circulația apei către centrală.

Jurnaliștii francezi subliniază că măsura a fost luată în contextul în care Dunărea se confruntă cu niveluri extrem de scăzute, situație care pune presiune pe producția de energie nucleară atât în România, cât și în Ungaria.

The Guardian: Criză energetică în întreaga regiune

Sub titlul „România efectuează o explozie controlată pentru a devia apa din Dunărea afectată de secetă către un reactor nuclear”, publicația britanică The Guardian descrie operațiunea ca pe o măsură excepțională, care evidențiază gravitatea crizei energetice din Europa Centrală și de Est.

Acuzații după anunțul detonării Stâncii Pârjoaia: „Nimeni nu este interesat cine sunt oamenii de acolo și cum trăiesc”

Potrivit publicației, explozia a implicat utilizarea a 180 de kilograme de explozibil pentru îndepărtarea unei formațiuni stâncoase ce limita debitul apei. Cotidianul amintește că atât România, cât și Ungaria au fost nevoite să reducă activitatea unor reactoare nucleare din cauza nivelului redus al Dunării.

The Guardian mai arată că situația afectează și alte state din regiune. În Serbia, principala hidrocentrală funcționează la doar 20% din capacitate, iar autoritățile au convocat reuniuni de urgență pentru gestionarea situației energetice.

Reuters descrie despre o măsură fără precedent

Agenția Reuters descrie detonarea stâncii drept o intervenție fără precedent, care evidențiază amploarea problemelor provocate de secetă asupra producției de energie.

Potrivit agenției, producătorul român Nuclearelectrica a fost deja nevoit să oprească unul dintre cele două reactoare de la Cernavodă din cauza nivelului scăzut al apei.

Reuters îl citează pe ministrul Apărării, Radu Miruță, care a declarat: „Fiecare zi după miercuri sau joi în care centrala nucleară funcţionează reprezintă un câştig”.

Agenția notează că, după explozie, autoritățile române continuă lucrările pentru construirea unui baraj temporar care să direcționeze mai multă apă către zona de captare a centralei.

Bloomberg: Urmează construirea unui baraj artificial

Bloomberg relatează că operațiunea include și scufundarea mai multor barje încărcate cu piatră și alte materiale pentru realizarea unui baraj temporar menit să crească debitul către Cernavodă.

Potrivit agenției, lucrările ar urma să fie finalizate în următoarele zile.

Novinite: Bulgaria monitorizează situația, dar Kozlodui funcționează normal

Publicația bulgară Novinite scrie că autoritățile de la Sofia urmăresc atent evoluția nivelului Dunării, însă centrala nucleară de la Kozlodui continuă să funcționeze la capacitate normală.

Potrivit sursei citate, sistemul de răcire al centralei bulgare este alimentat dintr-o zonă mai adâncă a fluviului, care asigură în continuare un debit suficient de apă.

În schimb, nivelul extrem de redus al Dunării afectează deja navigația pe unele sectoare ale fluviului, iar anumite legături de transport au fost suspendate.


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