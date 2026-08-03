Cum poți controla un robot fără să-l atingi. Tehnologia prezentată în China

Roboții ar putea fi controlați în curând fără telecomandă, tastatură sau comenzi vocale. O companie chineză a prezentat la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) din Shanghai un sistem care folosește o cască non-invazivă și inteligență artificială pentru a transforma semnalele cerebrale în comenzi pentru un robot.

Sistemul funcționează cu ajutorul unei căști EEG (electroencefalogramă), care înregistrează activitatea electrică a creierului. Semnalele sunt apoi analizate de inteligența artificială și transformate în comenzi pe care robotul le execută. Deși poate părea că robotul „citește gândurile”, tehnologia funcționează diferit. Aceasta analizează semnalele electrice ale creierului și le transformă în comenzi pentru robot.

În timpul demonstrațiilor de la WAIC, un participant a controlat de la distanță un braț robotic pentru a manipula obiecte, precum un pahar și un măr, fără să folosească joystick, telecomandă sau comenzi vocale.

Potrivit BrainCo, sistemul nu doar controlează roboți, ci și colectează date despre modul în care oamenii îi comandă. Aceste informații pot fi folosite pentru antrenarea algoritmilor de inteligență artificială, într-un domeniu în care seturile de date de calitate sunt încă limitate, transmite TechRadar.

Conform declarațiilor date de Nyx He, partener și vicepreședinte senior BrainCo, industria roboților a făcut deja progrese importante în ceea ce privește autonomia acestora. Următorul pas este ca roboții să înțeleagă mai bine comenzile și intențiile oamenilor cu care lucrează.

Prin ce se deosebește de Neuralink

Ideea de a controla un robot cu ajutorul activității cerebrale amintește de Neuralink, compania fondată de Elon Musk. Însă cele două tehnologii funcționează diferit.

Neuralink presupune implantarea unui cip în creier, printr-o intervenție chirurgicală. Acesta înregistrează direct activitatea neuronilor, ceea ce permite obținerea unor semnale foarte precise.

Sistemul dezvoltat de BrainCo nu necesită o astfel de intervenție. Utilizatorul poartă doar o cască EEG, așezată pe scalp, care înregistrează activitatea electrică a creierului de la suprafață. Aceste semnale sunt mai puțin detaliate decât cele obținute cu un implant, însă sunt analizate de algoritmi de inteligență artificială înainte de a fi transformate în comenzi pentru robot.

Unul dintre avantajele acestei soluții este că poate fi utilizată fără intervenții chirurgicale, evitând riscurile asociate implantării unui dispozitiv în creier.

Cine ar putea beneficia de această tehnologie

Dincolo de demonstrațiile spectaculoase, compania spune că tehnologia este gândită în primul rând pentru domeniul medical. Ea ar putea fi folosită de persoanele care și-au pierdut mobilitatea în urma unui accident vascular cerebral, a unei leziuni ale măduvei spinării sau a unor boli neurologice.

În astfel de cazuri, posibilitatea de a controla o proteză sau alte dispozitive de asistență cu ajutorul activității cerebrale le-ar putea oferi pacienților mai multă autonomie în viața de zi cu zi.

BrainCo dezvoltă de mai mulți ani echipamente EEG utilizate în recuperarea neurologică. Potrivit companiei, noua platformă ar putea facilita integrarea acestor tehnologii cu roboții de asistență care vor fi dezvoltați în viitor.

SUA și China investesc în tehnologii controlate prin activitatea cerebrală

Lansarea sistemului vine într-un moment în care Statele Unite și China investesc masiv în dezvoltarea tehnologiilor care permit controlul dispozitivelor prin activitatea cerebrală.

În Statele Unite, Neuralink testează deja implanturi cerebrale pe oameni. Compania a arătat că persoane cu paralizie severă pot folosi un computer cu ajutorul semnalelor înregistrate direct din creier.

China dezvoltă, la rândul său, propriile soluții. Prezentarea BrainCo la WAIC 2026 se înscrie în eforturile țării de a produce tehnologii avansate pe plan intern și de a concura cu firmele americane.

Unul dintre obstacolele majore în dezvoltarea acestor sisteme este lipsa unor seturi mari de date de calitate, necesare pentru antrenarea algoritmilor de inteligență artificială. BrainCo susține că platforma sa ar putea contribui și la rezolvarea acestei probleme, prin colectarea de noi date în timpul utilizării.

Rămâne, însă, de văzut cât de precis funcționează sistemul în afara demonstrațiilor publice și cât de repede va putea fi folosit în spitale sau în industrie. Până în prezent, compania nu a publicat studii independente care să valideze performanțele platformei.