Cum vede „Bolojenistul din PSD” desemnarea lui Veștea ca premier: „Are două ținte”

Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, supranumit „bolojenistul din PSD”, susține că nominalizarea de către președinte a lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie politică mai amplă, care vizează în primul rând interesele PSD.

Edilul, care a demisionat recent din funcțiile de conducere din partidul Social Democrat, a explicat, la Digi 24, că decizia de desemnare a liberalului Adrian Veștea „are două ținte”: „distrugerea PNL și menținerea pe linia de plutire a PSD-ului”.

„Decizia este luată de PSD pentru stabilitatea PSD-ului, nu a țării”

În opinia sa, mutarea nu urmărește stabilitatea țării, ci calcule strict politice. Toma consideră că „decizia este luată de PSD pentru stabilitatea PSD-ului, nu a țării” și vorbește despre un context în care formațiunea încearcă să își conserve poziția în sondaje.

Primarul Buzăului face referire și la direcția politică promovată de Ilie Bolojan, afirmând că „această cruciadă a bunului simț” trebuie continuată, însă nu prin „trădări” sau prin decizii controversate.

Primarul din Buzău spune că PSD ar avea de pierdut în eventualitatea unor alegeri anticipate, motiv pentru care încearcă să își mențină influența politică. În acest context, el avertizează că o eventuală susținere parlamentară pentru noul guvern ar putea fi interpretată drept „un vot al trădării”.

Zamfir anunță că PSD „va avea o discuție cu domnul Veștea”

În paralel, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, confirmă că partidul este dispus să negocieze cu premierul desemnat.

Zamfir subliniază că social-democrații au susținut încă de la început ideea menținerii unei coaliții pro-europene, chiar și cu un premier liberal.

Liderul senatorilor social-democrați a precizat că PSD „va avea o discuție cu domnul Veștea” și a lăsat deschisă posibilitatea revenirii la o formulă de guvernare alături de PNL și USR.

În același timp, Daniel Zamfir a reiterat opoziția față de Ilie Bolojan, insistând că actuala criză ar fi fost generată de politicile economice din timpul mandatului său.