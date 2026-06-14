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USR își stabilește poziția oficială față de susținerea lui Adrian Veștea ca premier, într-o ședință de la ora 19:00

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Biroul Naţional al USR se întruneşte în şedinţă duminică, de la ora 19:00, pentru a stabili dacă îi acordă sprijin politic lui Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru, a informat purtătorul de cuvânt al partidului, Cristian Seidler.

Delegația USR la discuții la Cotroceni FOTO Mediafax
Delegația USR la discuții la Cotroceni FOTO Mediafax

Senatorul USR Cristian Ghinea susţine că pe scena politică se conturează o nouă ruptură ideologică și că premierul desemnat Adrian Veştea reprezintă “partida anti-reformatoare”.

Scena politică din România se reaşază şi lucrul ăsta se întâmplă deja de ceva vreme. Preşedintele Nicuşor Dan doar a adus în mainstream această ruptură ideologică prin decizia de astăzi. Nu mai este vorba de ceea ce numeam noi stânga versus dreapta şi nici de proeuropeni versus suveranişti anti-europeni. Noua paradigmă din societate este, de fapt, reformatori versus susţinători ai status-quo-ului – cei care doresc menţinerea sistemului politic vechi, indiferent de la ce partid au astăzi carnet de membru. Este irelevant, de fapt, că propunerea de premier a lui Nicuşor Dan are carnet de PNL-ist; propunerea sa reprezintă, în realitate, partida anti-reformatoare, care este de mult conturată”, a scris Ghinea, pe Facebook.

Primarul USR al Bacăului, Lucian Viziteu, a sugerat că propunerea lui Adrian Veștea ca premier ar trebui analizată cu calm, subliniind că România are nevoie de stabilitate: „Cred că este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune și abia apoi să tragem concluzii. Să ascultăm pentru a înțelege, nu doar pentru a răspunde. România are nevoie de stabilitate, de încredere și de decizii care să răspundă problemelor reale cu care oamenii se confruntă zi de zi. Fiecare perioadă de incertitudine se resimte în economie, în mediul de afaceri și, în cele din urmă, în viața fiecărei familii”.

Ştefan Pălărie, liderul senatorilor USR, a punctat că partidul urmărește în primul rând clarificarea poziției PNL și conturarea unei eventuale majorități: „Sunt multe scenarii: dacă PNL nu îl susține, vreau să înțeleg dacă domnul Veștea este un tehnocrat autodemis din PNL sau un lider care își asumă conducerea PNL”, a declarat acesta.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, fost secretar de stat în Ministerul Justiției, afirmă că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să consulte din nou partidele parlamentare înainte de a face o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru, după retragerea lui Eugen Tomac.

Constituția este foarte clară: desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru trebuie să fie precedată de consultarea partidelor parlamentare. Consultările desfășurate anterior au avut un obiect precis și au produs un rezultat concret: desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru”, a scris deputatul USR pe Facebook.

Vicepreședinta USR Clotilde Armand a catalogat nominalizarea lui Veștea drept o mișcare neserioasă pentru țară și a acuzat că aripa din PNL reprezentată de Veștea preferă jocurile de culise și alianța de interese cu PSD pentru a bloca reformele dorite de USR și Ilie Bolojan: „Nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru pare mai degrabă o glumă proastă decât o soluție pentru România. În loc să construiască o majoritate solidă în jurul reformelor, alături de Ilie Bolojan și USR, anumite grupări din PNL – fiindcă Veștea este în aripa lui Thuma – par hotărâte să repete exact scenariul din 2021: jocuri de culise, orgolii și calcule de partid puse înaintea interesului public. Să fure liniștiți în continuare alături de PSD. Ăsta e visul suprem al uselismului”.

Deputatul Radu Mihaiu a declarat că va fi extrem de greu pentru USR să voteze un premier care nu este asumat oficial de propriul partid (PNL), dar care este primit cu entuziasm de social-democrați.

Decizia vine după ce, duminică dimineaţa, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că Eugen Tomac şi-a depus mandatul de premier desemnat şi îl propune în locul acestuia pe Adrian Veştea.

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