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Video Nicușor Dan: „Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și îl desemnez premier pe Adrian Veștea”

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Președintele Nicușor Dan susține duminică, 14 iunie 2026, începând cu ora 9.00, o declarație de presă la Palatul Cotroceni. Ieșirea publică a șefului statului are loc în aceeași zi în care Eugen Tomac, premierul desemnat, este așteptat să depună programul de guvernare în Parlament.  

UPDATE Adrian Veștea: „Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică”

„Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, știu problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Am fost 30 de ani în PNL, de la simplu consilier local la trei mandate de primar. Am avut șansa de a fi membru al Guvernului, ca ministru al Dezvoltării, am mers în fiecare județ al României, am stat de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp voi forma o echipă cu susținere în Parlament”, a spus noul premier desemnat.

UPDATE Adrian Veștea, noul premier desemnat

 „Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și îl desemnez premier pe Adrian Veștea”, a anunțat Nicușor Dan.

Șeful statului a adăugat:

„A parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes. Vreau să îi mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și responsabilitate. Nici el, nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice, pentru a veni în slujba cetățenilor într-un Guvern al României cu oameni pe care am înțeles că ne putem baza”.

Știrea inițială

Adevărul transmite live text declarațiile președintelui.

Tomac și-a prezentat sâmbătă programul de guvernare, în care a plasat reforma administrativ-teritorială drept principal obiectiv al viitorului Executiv, în cazul în care acesta obține votul Parlamentului.

Nicușor dan și Eugen Tomac. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Nicușor dan și Eugen Tomac. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Potrivit documentului publicat sâmbătă, reforma administrativ-teritorială reprezintă „precondiția” pentru funcționarea celorlalte capitole, potrivit documentului propus de premierul desemnat Eugen Tomac.

„Toate guvernele în ultimii ani au anunțat că vor face această reformă teritorial-administrativă. Ea are nevoie de un consens politic și noi vom merge și vom discuta cu toate formațiunile politice, cu PNL, PSD, UDMR, pentru că nu mai putem trăi după România creionată de pe timpul lui Ceaușescu”, a declarat premierul desemnat la Antena 3.

Eugen Tomac a dat asigurări că nu vor dispărea comunele și orașele, însă a subliniat că „trebuie să avem curajul să facem această reformă”.

„Un guvern care nu are în spate responsabilități politice în relația cu aleșii locali poate veni cu un plan îndrăzneț de reformă administrativ-teritorială, o reformă necesară pentru ca România să poată accesa resursele pe care le pune la dispoziție Uniunea Europeană mult mai eficient și evident pentru ca aceste comunități să fie mult mai atractive. Și pentru acest lucru este nevoie de această dezbatere, inclusiv de comasarea unor localități în mod voluntar”, a adăugat premierul desemnat.

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