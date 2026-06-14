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Veștea susține că are asigurată majoritatea în Parlament. Pe ce voturi mizează premierul desemnat

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Premierul desemnat Adrian Veștea susține că are deja conturată o majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului, în ciuda tensiunilor politice din ultimele zile.

Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Adrian Veștea FOTO arhivă Mediafax
Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Adrian Veștea FOTO arhivă Mediafax

UPDATE 19.30 Veștea confirmă că are susținerea necesară 

Din ceea ce înțeleg, un număr de parlamentari asigură astăzi posibilitatea de a trece aceste Guvern. Sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste 240 de voturi”, a declarat premierul desemnat la Euronews.

Nucleul de susținere ar include PSD, UDMR, grupul minorităților naționale, precum și parlamentari din grupuri mai mici, între care cei apropiați de Ana Maria Gavrilă și grupul PACE, potrivit unor surse Antena 3.

Apropiații lui Adrian Veștea ar miza și pe cel puțin 15 parlamentari PNL – număr care ar putea ajunge la 30, condiția esențială fiind ca UDMR, care la ora transmiterii acestei știri se află în ședință, să voteze guvernul.

Noul guvern ar putea strânge, astfel, aproximativ 239 de voturi, peste pragul de 233 necesar pentru învestire.

Veștea ar trece Parlamentul cu 239 de voturi. FOTO captură video Antena 3
Veștea ar trece Parlamentul cu 239 de voturi. FOTO captură video Antena 3

Nominalizarea lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan a scos la suprafață o fractură internă în PNL. În acest moment, partidul este împărțit în două tabere: aripa Ilie Bolojan, care consideră mutarea lui Nicușor Dan drept un „act ostil” și un complot, și aripa Hubert Thuma, care îl salută desemnarea lui Veștea sub pretextul „interesului național”.

Amintim că, după desemnarea sa pentru funcția de premier, liberalul Adrian Veștea i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru încredere și le-a transmis colegilor din PNL un mesaj despre „responsabilitate”.

Veștea s-a adresat direct colegilor din Partidul Național Liberal, în contextul tensiunilor generate de desemnarea sa, explicându-le cum ar trebui privită situația actuală:

„Vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede: ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate”.

Premierul desemnat a făcut apel la PNL să revină la masa negocierilor și să caute soluții alături de partidele pro-europene.

„Cred că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene și să identifice soluțiile pentru continuarea guvernării. Nu pentru funcții. Nu pentru calcule mărunte. Ci pentru România și pentru oamenii care au nevoie de stabilitate, dezvoltare și proiecte duse până la capă

Ciprian Ciucu i-a răspus dur: „Ai complotat împotriva colegilor tăi”

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a reacționat în comentarii la postarea lui Veștea, acuzându-l de lipsă de loialitate față de colegi și de implicare într-un presupus complot.

„Sunt cuvine fără rost. Ai complotat împotriva colegilor tăi. Ai complotat și ai trădat încrederea noastră a tuturor. Am aflat din presă. Tu știai de joi, de când nu ai venit la ședință. Uràt! Foarte urât!”, a transmis Ciprian Ciucu într-o reacție pe Facebook la postarea lui Veștea.

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