Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, participă miercuri și joi, la Varșovia, la conferința internațională „Their future. Our responsibility”, dedicată identificării unor soluții pentru protejarea copiilor și adolescenților în mediul digital. Evenimentul are loc la invitația Martei Nawrocka, Prima Doamnă a Poloniei, și face parte dintr-o platformă internațională lansată de Melania Trump.

Mirabela Grădinaru Foto: Administraţia prezidenţială

Din delegația Administrației Prezidențiale care participă la reuniunea din capitala Poloniei fac parte consilierii de stat Vlad Ionescu și Diana Punga, alături de Prima Doamnă a României.

Conferința se desfășoară în cadrul platformei internaționale „Fostering the Future Together”, lansată de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump. Discuțiile vizează identificarea unor soluții concrete pentru protejarea copiilor și adolescenților în mediul online, cu accent pe combaterea hărțuirii online, a manipulării informaționale, a dependenței de ecrane și a riscurilor asociate utilizării inteligenței artificiale.

La eveniment au fost invitate Prime Doamne și Primi Domni din statele europene asociate platformei, experți în siguranță digitală și reprezentanți ai instituțiilor publice.

Ce va susține Mirabela Grădinaru la conferința de la Varșovia

În intervenția sa, Mirabela Grădinaru va pune accent pe rolul relațiilor dintre copii și adulți în prevenirea riscurilor din mediul digital. Potrivit Administrației Prezidențiale, Prima Doamnă va sublinia că prevenția începe prin relațiile construite cu cei mici, fie că este vorba despre un părinte care îi ascultă, un profesor care observă schimbările de comportament sau un adult care le oferă înțelegere în locul reproșurilor.

Totodată, aceasta va susține că tehnologia ar trebui să consolideze legătura dintre copii și adulți, nu să o înlocuiască.

Un alt punct important al intervenției îl reprezintă educația digitală, atât pentru copii, cât și pentru părinți și profesori. Mirabela Grădinaru va evidenția și necesitatea existenței unor canale directe și accesibile prin care copiii și familiile să poată solicita consiliere sau să raporteze conținutul dăunător din mediul online.

Agenda conferinței include discursul de deschidere al Martei Nawrocka, intervențiile Primelor Doamne și Primilor Domni invitați, precum și o fotografie de familie.

Reuniunea de la Varșovia face parte dintr-o serie de evenimente internaționale programate la finalul anului 2026, în cadrul platformei „Fostering the Future Together”, alături de întâlnirile asociate Adunării Generale a ONU (UNGA 81), organizate la New York, summitului G20 de la Miami și conferințelor regionale din Filipine și Caraibe.