Mirabela Grădinaru, prezentă la lansarea unui centru de cercetare privind adicțiile în rândul tinerilor: „Avem responsabilitatea să înțelegem societatea”

Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat la lansarea Centrului interdisciplinar de cercetare și politici publice privind adicțiile în rândul tinerilor, o inițiativă a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

Mirabela Grădinaru a vorbit despre importanța înțelegerii fenomenului adicțiilor. Foto: Facebook/România în lumină

În cadrul intervenției sale, Mirabela Grădinaru a vorbit despre importanța înțelegerii fenomenului adicțiilor în rândul tinerilor prin cercetare, date și cooperare între specialiști din domenii diferite.

Potrivit acesteia, problematica adicțiilor trebuie analizată dincolo de dimensiunea medicală sau psihologică. Utilizarea excesivă a tehnologiei și a rețelelor sociale poate avea efecte asupra educației, relațiilor sociale, modului în care tinerii se informează și își formează opiniile, dar și asupra participării acestora la viața comunității.

Noul centru al SNSPA își propune să dezvolte cercetarea aplicată și să contribuie la colectarea și analiza datelor privind adicțiile în rândul tinerilor. Rezultatele cercetărilor urmează să stea la baza unor recomandări pentru politici publice și a unor soluții de prevenție și intervenție.

Centrul va facilita, de asemenea, colaborarea dintre mediul academic, instituțiile publice, specialiștii din domeniul sănătății și educației, organizațiile neguvernamentale și partenerii internaționali.

Mirabela Grădinaru a evidențiat importanța acestei colaborări și și-a exprimat speranța ca noua structură să devină un reper în România pentru cercetarea și înțelegerea fenomenului adicțiilor în rândul tinerilor, dar și pentru transformarea rezultatelor cercetării în măsuri concrete.

„Atunci când societatea se schimbă, avem responsabilitatea să o înțelegem înainte de a încerca să o transformăm”, a transmis Mirabela Grădinaru la finalul intervenției sale.