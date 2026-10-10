Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, în care a atras atenția asupra importanței sprijinului emoțional, în special pentru copii și adolescenți. Aceasta a îndemnat oamenii să fie mai atenți la cei din jur, să asculte fără să judece și să încurajeze persoanele care trec prin momente dificile să ceară ajutor.

Mirabela Grădinaru a vorbit despre suferințele care pot rămâne ascunse în spatele aparențelor și despre nevoia de a aborda sănătatea mintală cu mai multă înțelegere și empatie.

„Uneori, în spatele unui zâmbet se află o îngrijorare. În spatele unui copil tăcut poate fi o teamă. În spatele unui om care pare puternic se poate ascunde o luptă despre care nimeni nu știe”, a transmis aceasta.

Partenera președintelui a subliniat că solicitarea ajutorului nu trebuie privită ca un semn de slăbiciune, ci ca un gest de curaj și de grijă față de propria persoană. Totodată, ea a îndemnat oamenii să întrebe sincer cum se simt cei din jur și să fie pregătiți să asculte răspunsul.

Mirabela Grădinaru, despre sănătatea mintală a copiilor

Un punct important al mesajului a fost sprijinul acordat copiilor și adolescenților, care au nevoie să știe că emoțiile lor contează și că pot vorbi deschis despre ceea ce îi îngrijorează.

„Ei au nevoie să știe că emoțiile lor contează, că pot vorbi despre ceea ce îi doare și că nu trebuie să treacă singuri prin momentele dificile. Astăzi, haideți să facem un pas spre o societate în care sănătatea mentală este privită cu înțelegere, nu cu stigmat, cu empatie, nu cu judecată”, a afirmat Mirabela Grădinaru.

Aceasta a evidențiat și rolul familiei și al mediului în care cresc copiii în dezvoltarea lor emoțională. Dincolo de educație și îngrijire, aceștia au nevoie de afecțiune, înțelegere și siguranță pentru a-și construi echilibrul emoțional.

La final, Mirabela Grădinaru a subliniat că uneori, un simplu mesaj precum „Sunt aici pentru tine” poate avea o importanță deosebită pentru cineva care trece printr-o perioadă dificilă.

„Un copil ascultat astăzi este un adult mai echilibrat mâine”, este mesajul transmis în contextul Zilei Mondiale a Sănătății Mintale de asociația România în lumină.