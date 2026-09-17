Mesajul PNL înainte ca Nicuşor Dan să anunţe premierul desemnat: „Țara are nevoie de o direcție limpede”

PNL transmite un nou mesaj despre direcția pe care ar trebui să o urmeze viitorul guvern, după discuţiile pentru formarea unei noi majorități continuă.

Foto: Facebook/Alexandru Muraru

Partidul Național Liberal a publicat joi, 17 septembrie, pe Facebook, un mesaj în care vorbește despre perioada în care Guvernul a fost condus de Ilie Bolojan și despre direcția pe care ar trebui să o urmeze viitorul Executiv. Postarea vine în aceeași zi în care liberalii au mers la Cotroceni pentru consultările privind desemnarea unui nou premier.

Într-o postare însoțită de o fotografie cu Ilie Bolojan PNL susţine că România are nevoie în continuare de „responsabilitate, competență și respect pentru banul public” și vorbește despre măsurile luate în perioada în care Guvernul a fost condus de liderul liberal, în care „interesul cetățenilor a fost pus înaintea privilegiilor și a promisiunilor fără acoperire”.

„Românii au văzut că țara poate fi guvernată cu responsabilitate, competență și respect pentru banul public.

În timpul guvernării conduse de Ilie Bolojan, risipa a fost oprită, finanțele publice au fost gestionate cu responsabilitate, iar interesul cetățenilor a fost pus înaintea privilegiilor și a promisiunilor fără acoperire.

Țara noastră are nevoie, în continuare, de o direcție limpede, de oameni competenți și de un guvern care spune adevărul, duce proiectele până la capăt și folosește banii publici acolo unde pot schimba cu adevărat vieți: în educație, sănătate, infrastructură, comunități și investiții care creează locuri de muncă.

Responsabilitatea, competența și respectul pentru banul public trebuie să rămână standardul oricărui viitor guvern”, transmite PNL.

Mesajul liberalilor apare în contextul în care PNL a fost la consultările de la Cotroceni cu două variante pentru ieșirea din criza politică: desemnarea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și formarea unui Guvern alături de PNL, USR și UDMR sau constituirea unui Guvern tehnocrat cu mandat limitat.

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, la Palatul Cotroceni, că l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a precizat că Mureșan este persoana care a primit cele mai multe voturi din partea formațiunilor politice consultate.