 SURSE Luca Niculescu, varianta lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. PSD, deschis să o susțină | adevarul.ro
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SURSE Luca Niculescu, varianta lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. PSD, deschis să o susțină

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Președintele Nicușor Dan susține în continuare varianta Luca Niculescu pentru funcția de premier, în timp ce negocierile pentru formarea noului Guvern intră într-o nouă etapă, iar partidele caută o formulă care să asigure majoritatea parlamentară.

Luca Niculescu
Luca Niculescu, luat în calcul de președintele Dan pentru funcția de premier al României Foto: Facebook

Surse politice au declarat pentru „Adevărul” că diplomatul este una dintre variantele luate în calcul de șeful statului, iar social-democrații ar fi dispuși să accepte.

Nicușor Dan insistă pentru Luca Niculescu

Numele diplomatului nu apare însă pentru prima dată în scenariile analizate de președinte. Luca Niculescu a fost luat în calcul și la negocierile anterioare pentru formarea Guvernului, când Nicușor Dan a susținut numirea sa la Ministerul Afacerilor Externe.

În prezent, însă, profilul lui Niculescu îl face eligibil și pentru o eventuală soluție de compromis pentru funcția de premier, într-un moment în care partidele nu au ajuns la un acord asupra unui candidat care să întrunească toate condițiile politice necesare.

Președintele vrea, în același timp, de o majoritate parlamentară care să susțină viitorul Guvern. Nicușor Dan caută o formulă care să poată fi susținută de partidele care negociază formarea noului Executiv, iar desemnarea premierului reprezintă punctul central al acestor discuții.

PSD ar fi deschis unui premier independent

Social-democrații au propria variantă pentru funcția de premier, Sorin Grindeanu fiind nominalizat oficial de PSD. Liderul partidului a transmis că formațiunea își dorește un Guvern în jurul PSD și că partidul va negocia cu celelalte formațiuni parlamentare pentru susținerea unei formule de guvernare.

În același timp, în interiorul PSD există și varianta unui premier independent, cu condiția ca partidul să aibă un rol important în viitorul Executiv și să poată păstra controlul asupra unor domenii-cheie.

Surse politice au declarat pentru „Adevărul” că Luca Niculescu ar putea intra tocmai în această categorie, ceea ce ar explica interesul lui Nicușor Dan pentru candidatura sa.

Acceptarea unei asemenea variante ar depinde însă de rezultatul negocierilor și de formula politică în care ar urma să fie construit noul Guvern. Nu există, în acest moment, o desemnare oficială a lui Niculescu pentru funcția de premier, iar numele său se află între mai multe variante discutate în zona politică.

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Cine e Luca Niculescu

Luca Niculescu este diplomat de carieră și fost jurnalist, cu o experiență îndelungată în relațiile externe ale României. A fost ambasador al României în Franța, iar ulterior a ocupat funcții de conducere în Ministerul Afacerilor Externe.

Niculescu este implicat și în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), fiind coordonatorul național al acestui demers. Experiența sa diplomatică și rolul în negocierile privind aderarea României la OCDE reprezintă unul dintre argumentele pentru care numele său este luat în calcul pentru o funcție executivă de prim rang.

Diplomatul a fost deja propus pentru funcția de ministru de Externe în variantele de Guvern discutate în vară, ceea ce arată că este considerat o persoană compatibilă cu direcția de politică externă dorită de președinte.

Mai multe nume pentru Palatul Victoria

Luca Niculescu nu este singura variantă discutată pentru funcția de premier. În calculele politice apar mai multe nume, iar negocierile dintre partide urmăresc atât identificarea unei persoane acceptate de președinte, cât și găsirea unei formule care să poată obține voturile necesare în Parlament.

Printre variantele discutate se află și persoane cu experiență în administrație, finanțe sau politică, însă Niculescu are avantajul unui profil care poate fi prezentat drept unul tehnocrat și independent de competiția internă dintre partide.

Pentru Nicușor Dan, alegerea unui premier independent ar putea reprezenta o soluție de compromis între pretențiile formațiunilor parlamentare, însă succesul unei asemenea variante depinde de acordul partidelor asupra formulei de guvernare.

Deocamdată, Luca Niculescu rămâne o variantă discutată, nu o nominalizare oficială. Decizia finală va aparține președintelui, după consultările politice și după conturarea formulei de majoritate care ar urma să susțină noul Guvern.

Consultări cu partidele și presiune pentru instalarea rapidă a Guvernului

Pe de altă parte, surse apropiate de Administrația Prezidențială spun că președintele și-ar dori ca noul Guvern să fie instalat până la finalul lunii, în contextul evaluării pe care agenția de rating S&P urmează să o facă în cazul României, aceasta urmând să stabilească dacă țara noastră își păstrează statutul de piață de încredere pentru investitorii străini.

Potrivit acelorași surse, social-democrații își doresc ca problema formării Guvernului să fie tranșată până la 20 septembrie, după negocierile oficiale convocate de președinte.

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